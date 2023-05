Luguelín Santos: “Estudiar cambió mi vida”

Los estudios pueden proporcionar muchos beneficios a largo plazo en las personas, de allí que siempre es bueno llevar a cabo de manera constante para aprovechar el tiempo al máximo, además para el cambio de vida de una persona y en especial de un atleta.

El mundialista Luguelín Santos, desde muy joven alcanzó el éxito en la pista, pero notó algo que le faltaba para cambiar el sistema de vida, que a lo mejor no estaba preparado para subir a un pódium en eventos internacionales, en especial olímpicos, Panamericanos y mundiales, a tiempo se dio cuenta que algo le faltaba para su formación: el estudio.

“Me dí cuenta, que no estaba actuando bien y que mi temperamento y comportamiento, no estaba a la altura de una persona como yo y no recibí, acorde con la educación que me dieron mis padres”, dijo.

Se dio cuenta que algo tenía que completar en su vida y en su carrera como atleta de alto nivel y decidió estudiar graduarse en la secundaria y a nivel universitario, para formar una persona que completaba el éxito.

“Con los estudios además de la formación educativa, aprendí la paciencia y que no podía estar con los sumos en la cabeza, y considerarme una persona igual a los demás”, apuntó.

Le agradece al profesor Isaac Ogando, inmortal del deporte por los buenos consejos, para su carrera, a quien consideró un padre del deporte de Bayaguana y el país.

Al estudiar, las personas a quien pueden decir que el conocimiento que adquieren solo les pertenecen a ellas; no están alejadas de la realidad. Pero al hacerlo, las personas reciben muchos otros beneficios para su vida y su forma de entender la vida. Cuando se estudia, la persona puede comprender mejor la realidad circundante en la que vive.

Luguelín dijo que tiene base profesional para la academia, pues en sus estudios en Puerto Rico, recibió técnicas para enseñar”.

El atleta dominicano Santos cumplió una meta más en su vida. Se graduó de bachillerato en Tecnología Deportiva, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán. Resaltó el apoyo de su familia y amigos para sus estudios.

Luguelín quiere que la segunda parte de su carrera deportiva sea de enseñanzas y aprendizaje y asegura que puede dar mucho más.

En lo que corre en sus últimos años, ya tiene su mente preparada para el siguiente paso.