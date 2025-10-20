Luinny Corporán anuncia el estreno de la primera temporada de «La Mansión de Luinny»

Santo Domingo, República Dominicana — El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo reality show, «La Mansión de Luinny», cuya primera temporada comenzará el 30 de octubre.

El formato, que se producirá para plataformas digitales y promete un alcance internacional, reunirá a talentos de toda la región latinoamericana para competir, convivir y mostrar sus habilidades en un ambiente de lujo. Corporán explicó que se pretende “romper fronteras” y ofrecer al público un espectáculo diferente, con más de 500 profesionales involucrados entre productores, creativos, técnicos y marcas aliadas.

Entre los participantes ya confirmados figuran:

Andreína Bravo (Ecuador), cantante y figura de reality shows, presentada como “la representante de Ecuador que llega a elevar la clase, la belleza y el poder femenino”.

Yina Calderón (Colombia), influencer y personalidad pública, anunciada también como parte del elenco del programa.

Axel (República Dominicana), señalado como el primer participante dominicano confirmado en el proyecto.

La producción ya está en marcha y se espera que la primera entrega esté disponible este año. El anuncio oficial invita al público a seguir de cerca los adelantos, conocer los retos a los que se enfrentarán los competidores y descubrir cuáles serán las alianzas y eliminaciones que marcarán el ritmo del programa.

“El 30 de octubre marca el inicio de una nueva aventura”, afirmó Luinny Corporán durante la presentación. “Queremos que el público no solo vea un reality, sino una experiencia, un espectáculo latinoamericano de alto nivel que conecte con emociones, talento y entretenimiento”.

La expectativa es alta y el proyecto promete dar un giro al formato de telerrealidad en el país, combinando competencia, convivencia, espectáculo y proyección internacional.