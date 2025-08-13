Luis Abinader a 5 años de gobierno: luces y sombras según Cándido Mercedes 

Presidente Luis Abinader dice el deporte exalta la juventud y los mejores valores, por lo que seguirá inversión en infraestructuras deportivas.

A cinco años de la gestión del presidente Luis Abinader, el sociólogo Cándido Mercedes ofreció una evaluación crítica en el programa El Despertador, destacando avances económicos e institucionales, pero también señalando profundas deficiencias estructurales.

Luces del gobierno

Crecimiento económico: La economía dominicana pasó de USD 78,800 millones en 2020 a USD 136,000 millones en 2025, convirtiéndose en la séptima economía de América Latina.

Ingreso per cápita: Aumentó de USD 7,800 a USD 11,600.

Seguridad: La tasa de homicidios bajó de 24 por cada 100 mil habitantes en 2012 a 8.3 en 2024, por debajo del promedio regional.

Corrupción: El país mejoró su posición en el índice de percepción de corrupción, pasando del puesto 136 al 104 según Transparencia Internacional.

Sombras persistentes

Desigualdad social: El 67% de la población no alcanza el ingreso promedio nacional; el 25% no tiene acceso a agua potable, y el 12% aún usa letrinas.

Modelo político: Mercedes criticó la falta de renovación ideológica: “Donde tú tienes tres partidos que son los mismos, nada va a cambiar”. Subsidios y evasión fiscal: El subsidio eléctrico aumentó de USD 457 millones a USD 1,600 millones. La evasión fiscal alcanza el 43%, y la evasión del impuesto corporativo el 63%.

Crisis de pensamiento: “Aquí hay una crisis de ideologías, y una crisis de pensamiento”, afirmó, cuestionando la profundidad del debate político.

Reflexión final

Mercedes concluyó que, aunque hay avances visibles, la deuda social acumulada sigue sin resolverse. “Hay que hacer una reestructuración del modelo de la riqueza. Yo no estoy de acuerdo con esta democracia”, sentenció.