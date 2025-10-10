Luis Abinader a María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: «Eres un faro de esperanza»

El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025. El mandatario también la calificó como “un faro de esperanza” y destacó su trayectoria.

«Este es el reconocimiento a más de 30 años de lucha abnegada por la democracia y los derechos humanos. María Corina, eres un faro de esperanza para tu país y para el mundo«, escribió en su red social de X (antes Twitter).

Abinader también reconoció “a todo el pueblo venezolano que la ha acompañado” en su camino.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, otorgó el galardón a Machado «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Según Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité, la premiada es «una valiente y comprometida defensora de la paz, que mantiene viva la llama de la democracia en medio de la creciente oscuridad». Machado ha sido unificadora en la oposición venezolana, promoviendo elecciones libres y un gobierno representativo.

