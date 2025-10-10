Luis Abinader a María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: «Eres un faro de esperanza»

Luis Abinader a María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: «Eres un faro de esperanza»

María Corina Machado. Foto AP

El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025. El mandatario también la calificó como “un faro de esperanza” y destacó su trayectoria.

«Este es el reconocimiento a más de 30 años de lucha abnegada por la democracia y los derechos humanos. María Corina, eres un faro de esperanza para tu país y para el mundo«, escribió en su red social de X (antes Twitter).

Lea más: Video: “Oh, Dios mío”, la emotiva reacción de María Corina Machado al enterarse de que ganó el Nobel de la Paz

Abinader también reconoció “a todo el pueblo venezolano que la ha acompañado” en su camino.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, otorgó el galardón a Machado «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Según Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité, la premiada es «una valiente y comprometida defensora de la paz, que mantiene viva la llama de la democracia en medio de la creciente oscuridad». Machado ha sido unificadora en la oposición venezolana, promoviendo elecciones libres y un gobierno representativo.

Síguenos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Luis Abinader a María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: «Eres un faro de esperanza»
Luis Abinader a María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: «Eres un faro de esperanza»
10 octubre, 2025
Video: “Oh, Dios mío”, la emotiva reacción de María Corina Machado al enterarse de que ganó el Nobel de la Paz
Video: “Oh, Dios mío”, la emotiva reacción de María Corina Machado al enterarse de que ganó el Nobel de la Paz
10 octubre, 2025
Asesor de Trump tras triunfo de María Corina Machado con el Nobel de la Paz: «El Comité antepuso la política a la paz»
Asesor de Trump tras triunfo de María Corina Machado con el Nobel de la Paz: «El Comité antepuso la política a la paz»
10 octubre, 2025
María Corina Machado es la 7ma de Latinoamérica con el Nobel de la Paz: ¿Quiénes son los anteriores?
María Corina Machado es la 7ma de Latinoamérica con el Nobel de la Paz: ¿Quiénes son los anteriores?
10 octubre, 2025
María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: Este es un logro para toda Venezuela
María Corina Machado tras ganar Nobel de la Paz: Este es un logro para toda Venezuela
10 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Feria del Libro y juegos escolares

Feria del Libro y juegos escolares

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Momentos mágicos para temporada navideña

Momentos mágicos para temporada navideña

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo