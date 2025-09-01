Luis Abinader: Amazon Air Cargo hará siete vuelos semanales a RD

Luis Abinader: Amazon Air Cargo hará siete vuelos semanales a RD

El presidente Luis Abinader adelantó este lunes que Amazon Air Cargo hará siete vuelos semanales a República Dominicana, en un Boeing 767, con más de 770 toneladas métricas de capacidad.

En ese sentido, el país se convierte en el primero del Caribe y el segundo en Latinoamérica en recibir la operación directa de Amazon Air Cargo.

La buena nueva, manifestada por el mandatario en La Semanal con la Prensa, desde el Palacio Nacional, implica envíos más rápidos, comercio más competitivo y más oportunidades de desarrollo tecnológico para la ciudadanía.

Sobre el particular, el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, añadió que con la llegada de Amazon cargo el país será beneficiado con data y ciberseguridad hasta conectividad en zonas rurales.

«Estamos cambiando y abriéndonos al mundo con confianza, consolidándonos como referente en logística y modernización», dijo Lovatón.

Durante ese escenario, las autoridades gubernamentales de la aviación civil y aduanera participaron en la presentación del mandatario sobre la transformación y crecimiento de la aviación civil dominicana alcanzado hitos sin precedentes en seguridad operacional.

Además, gracias a la política de Cielos Abiertos, el país es el segundo con mayor índice de conectividad aérea en toda Latinoamérica pasando de 878 a 1,096 rutas aéreas operadas entre 2020 y 2025.

En cuanto al impacto de la aviación en la economía nacional, se proyecta que genere US$15 mil millones en ingresos directos e indirectos y un 11% del PIB de aporte en vinculación con el turismo para fines de 2025, generando asimismo, más de 40 mil empleos directos y más de 540 mil indirectos.

