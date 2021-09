El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró este viernes que, la lentitud en la entrega de obras e infraestructuras sociales se ha visto afectada por la transparencia con la que se están ejecutando los procesos de licitación y adjudicación de estas acciones del Estado. El mandatario hizo estas declaraciones durante la inauguración del santuario Santo Cristo en Bayaguana, provincia Monte Plata.

Luis Abinader asegura transparencia retrasa terminación de obras.

«Muchas veces queremos hacer las cosas pero tenemos que seguir ciertos procedimientos, porque este gobierno está comprometido con la transparencia y muchas veces la transparencia hace que tengamos que durar un poquito más de tiempo porque es necesario», dijo.

Leer más: Luis Abinader desarrollará este fin de semana agenda de trabajo en Dajabón y Montecristi

Además aseguró que su gobierno daría continuidad las obras iniciadas por sus antecesores, como la entregada hoy en Monte Plata que fue iniciada por el expresidente, Leonel Fernández, continuada por el exmandatario, Danilo Medina, y entregada por Abinader.

Reveló que para el 2022 se espera presupuestar la segunda y tercera etapa de esta obra para su construcción, que hasta el momento ha alcanzado un monto de 300 millones de pesos del que la mayoría fue aportada por el Gobienro.

«Inmediatamente tuvimos nuestras primera reuniones con el arzobispo Ozoria, nos comprometimos a continuar esta obra, a continuar, porque como presidente, no sólo está obra, si no que he decidió tener la política de Estado de continuar las obras que han hecho mis predecesores», dijo Abinader.

Asimismo, tras finalizar el acto Abinader anunció el inicio inicio de la rehabilitación del tramo carretero Mella-Bayaguana y de otras obras que permitirán el desarrollo de la zona.