Luis Abinader confía haya justicia por asesinato de cinco jóvenes Santiago

El presidente Luis Abinader habló en LA Semanal desde el Arroyo Gurabo, en Santiago. Chaimy Soriano.

Santiago.- El presidente de la República, Luis Abinader, se mostró ayer confiado en las investigaciones que realiza Ministerio Público para que se haga justicia por el asesinato de cinco hombres en la comunidad de La Barranquita, de esta ciudad, en un supuesto intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional, que la familia de los fallecidos ha calificado como una “masacre”.

Dijo que a pesar de que durante muchos años se ha pedido en el país que el Ministerio Público se mantenga alejado de la influencia política, como jefe de Estado está esperanzado en que las familias tengan respuesta sobre lo sucedido.

El presidente Abinader habló sobre el crimen atribuido a seis agentes policiales donde fallecieron el peluquero José Vladimir Valerio Estévez, Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, al responder la pregunta de reporteros de Hoy durante el encuentro “LA Semanal con la Prensa”, realizado en el Parque Lineal B en el sector Gurabito, de Santiago.

Al ser cuestionado sobre el supuesto pago de RD$500 millones que habría hecho el Seguro Nacional de Salud (Senasa) por vacunas que originalmente eran provistas de manera gratuita por Salud Pública y qué haría para evitar esa práctica en un futuro, el mandatario fue enfático en reiterar que durante su gestión no se aceptarán actos de corrupción y que harán “desaparecer la impunidad”.

“Nosotros entregamos al Ministerio Público ese expediente (Senasa) para que ellos hagan todas las investigaciones de lugar y vamos a esperar ese resultado”, expresó.

“Lo que el Gobierno tiene que hacer, lo que hemos prometido y estamos cumpliendo es que no aceptamos actos de corrupción y que vamos a desaparecer la impunidad que, por décadas, por años, siempre existió aquí, aún sea con acciones del propio Gobierno”, señaló el jefe de Estado.

Apoya fuerza especial de EE. UU. en Haití

Ante la retirada de los militares kenianos a fin de año en Haití, el presidente Abinader dijo que apoya la propuesta de los Estados Unidos de una misión especial de unos 5,500 efectivos con el objetivo de enfrentar a las pandillas.

“Nosotros apoyamos esa iniciativa tanto en privado como públicamente”, afirmó.

Explicó que la parte de Kenia nunca se cumplió en su totalidad. Indicó que esa nación debía enviar 2,500 militares, “pero actualmente solo tienen 700 efectivos y no están en acción contra las bandas, sino cuidando organismos o instituciones del Estado haitiano”.

El presidente Abinader garantiza las medidas de vigilancia y protección en la frontera dominicana, a través del Ejército y de las Fuerzas Armadas.

Presentan avances del saneamiento del Arroyo Gurabo

Durante La Semanal con la Prensa, el presidente Abinader presentó ayer aquí los avances del proyecto de saneamiento y readecuación ambiental del Arroyo Gurabo, que hasta la fecha registra una inversión superior a los RD$3,265 millones y un 80 % de ejecución.

La obra ha beneficiado de manera directa a 12 mil familias e indirectamente a 900 mil personas, además de haber logrado la reubicación ordenada de 1,200 familias en el proyecto habitacional Hato del Yaque.

La intervención abarca 19 comunidades a lo largo de 2.6 kilómetros de canal y 8 kilómetros de redes de saneamiento de aguas residuales.

El director ejecutivo del Inapa, Wellington Arnaud, afirmó que esta obra es la de mayor impacto social y medioambiental que se ha realizado en la República Dominicana.

Entre los logros alcanzados por el saneamiento del Arroyo Gurabo figuran la reducción del 25 % en la contaminación que el río Gurabo vertía al Yaque del Norte, la disminución en un 80 % de las inundaciones en la zona y la recuperación de la sección hidráulica, reduciendo el riesgo de desbordamientos.

El mandatario destacó que este proyecto no solo transforma la infraestructura urbana, sino que también mejora la calidad de vida de los residentes al eliminar cerca de 30 puntos de droga, disminuir la violencia, aumentar la asistencia escolar y crear espacios públicos, parques lineales y un parque ecológico urbano.

Celebra categoría 2 contra la Trata de Personas

El presidente Luis Abinader celebró ayer el informe del Departamento de Estados Unidos que reconoce como aliado a la nación al colocar a la República Dominicana en la Categoría 2 por la lucha contra la Trata de Personas.

Asistentes

Participaron la gobernadora provincial Rosa Santos, el alcalde Ulises Rodríguez, el senador Daniel Rivera y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.