Luis Abinader: continuarán los cambios en el tren gubernamental

  • Hoy
El presidente Luis Abinder dijo este lunes que en los próximos días seguirán los cambios en el tren gubernamental. Además, indicó que también se efectuarán movimientos en algunas posiciones con aliados de otros partidos.

«Se seguirán haciendo otros cambios de diferentes índoles en los próximos dos o tres días», indicó el presidente en La Semanal con la Prensa.

El pasado domingo en la noche, el mandatario emitió el decreto 461-25, con el que dispone cambios en su gabinete tras el inicio de su nuevo mandato constitucional.

En la disposición presidencial se designa al doctor Samuel Pereyra Rojas como presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).

Asimismo, el decreto designa al doctor Leonardo Aguilera Batista como presidente ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana. Desde 2020 se desempeñaba como presidente ejecutivo de la Refidomsa.

El decreto también designa a Félix Antonio Reyna Echevarría como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom). En tanto, Carlos Alberto Caminero Sánchez fue nombrado director de prensa de la Dirección de Prensa del Presidente.

El nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) será Edward Rafael Guzmán Padilla, profesional con trayectoria en administración pública y políticas sociales.

Onéximo Antonio González fue designado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

La comunicadora Kenia Xiomara Guante Valdez asumirá el cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) fue nombrado Rafael Adolfo Pérez de León.

Virgilio Cedano Cedano fue designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria. Médico de profesión.

Hoy

Hoy

