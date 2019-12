Luis Abinader cuestiona resolución de la JCE

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas, Luis Abinader, cuestionó ayer la resolución 33-2019 de la Junta Central Electoral (JCE), tras considerar que el hecho de que un funcionario haga campaña en horario no laborable no garantiza que no use los recursos del Estado.

“Es condenable desde todo punto de vista que la JCE no esté observando, día a día, un comportamiento acorde con el mandato constitucional que le ordena organizar y celebrar justas electorales equitativas, pulcras y trasparente”, dijo.

Abinader trató el tema en un acto en Mao, donde cuestionó la participación política de los principales funcionarios gubernamentales en actividades electorales en violación a la Ley del Régimen Electoral y la Constitución de la República.

Exhortó a la sociedad dominicana a mantener una actitud vigilante ante las acciones equivocadas de la JCE para evitar una crisis política en el país.

El candidato presidencial del PRM recorrió el fin de semana varias demarcaciones de la Línea Noroeste, entre éstas Mao, Esperanza, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón.

En Valverde, Mao Abinader anunció su respaldo a la candidatura a la alcaldía de Odalís Rodríguez y Freddy Rodríguez, de Esperanza.

Lo acompañaron el candidato a senador por Eddy Nolasco; Alberto Marte, de Sabaneta, municipio cabecera de Santiago Rodríguez, el comunicador y empresario Santiago Riverón de Dajabón y José Gregorio Almonte (Yoyo), de San Fernando de Montecristi.

En el recorrido por la Línea Noroeste, Abinader recibió el apoyo de miles de seguidores del PRM y fuerzas aliadas que levantaron banderas, sábanas, calderos vacíos, cantinas y todos tipos de objetos.

“Tal como he venido pronosticando en el último año, las candidaturas del Partido Revolucionario Moderno y aliados avanzan en todo el país como parte de un tsunami electoral cimentado en la realidad de que ¡el cambio va, el PLD se va!”, expresó Abinader, en Villa Mella Mella, Santo Domingo Norte, donde el pasado sábado realizó un recorrido y proclamó a candidatos.

“Hay que seguir promoviendo nuestras propuestas de cambio y explicando al pueblo cómo ellas van a transformar para bien sus condiciones de vida y a terminar con el desorden y el irrespeto que afectan a todas las familias dominicanas”, planteó el candidato de la oposición.

En la provincia Santo Domingo Norte y como parte de sus actividades proselitistas, el candidato del PRM participó el pasado sábado una concentración en Villa Mella, Santo Domingo Norte, donde recibió apoyo choferes, motoconchistas, comerciantes y personas en las calles de esos sectores.

Recorrió las principales calles que enlazan los diferentes barrios del municipio donde recibió múltiples manifestaciones de apoyo para él y los candidatos y dirigentes que lo acompañaban.

Entre las personas que acompañaron están Fernández Saviñón, Antonio Taveras Guzmán y el doctor Ramón Durán; los candidatos a diputados, Lucrecia Leyba, Carlos Ortíz, Lucy De León, Alex Lara, entre otros aspirantes a cargos electivos en las elecciones municipales de febrero y presidenciales y congresuales de mayo del año 2020.

Tras el recorrido el candidato fue recibido en una concentración en Villa Mella, donde espeficicó que su presencia en Santo Domingo Norte era para proclamar y respaldar los candidatosmunicipales y regionales.

Explicó que lleva acabo una intensa campaña proselitista en todo el territorio nacional.