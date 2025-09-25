Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader declaró de duelo oficial este viernes 26 de septiembre a raíz del fallecimiento de Guillermo Caram Herrera, destacado economista y político dominicano que desempeñó importantes funciones públicas en el Estado dominicano y asumió altas responsabilidades en el sistema de partidos de la nación.

La decisión está contenida en el decreto 559-25, que instruye además al Ministerio de Defensa rendir los honores militares correspondientes.

Caram Herrera, quien falleció este jueves 25 de septiembre, se desempeñó como gobernador del Banco Central del Banco Central de la República Dominicana entre septiembre de 1989 y 1990. Previamente, en 1986 fue designado secretario técnico de la Presidencia y en 1989 fue designado Secretario de Estado de Finanzas.

En 1968 fue elegido regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional y como tal, designado presidente de la Comisión de Obras Públicas y Planificación.