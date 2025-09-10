Luis Abinader declara en emergencia nacional compras y contrataciones eléctricas

El Gobierno del presidente Luis Abinader declaró en “emergencia nacional” todas las compras y contrataciones relacionadas con el sector eléctrico, con el objetivo de aumentar la capacidad de generación, reducir la inestabilidad, garantizar la demanda y fortalecer el almacenamiento de energía.

La medida está contenida en el decreto 517-25, firmado el pasado 8 de septiembre, que además faculta a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), a la Central Termoeléctrica Punta Catalina y a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) a realizar adquisiciones y contrataciones de forma expedita.

«La declaratoria de estas compras y contrataciones de emergencia nacional tendrá una duración de doce (12) meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Transcurrido dicho plazo, quedará extinguida de pleno derecho la situación de emergencia declarada mediante el presente decreto, salvo prórroga expresa otorgada mediante un nuevo decreto presidencial que la justifique», se lee en el documento.

A continuación, te compartimos el decreto íntegro:

