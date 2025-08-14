Luis Abinader deja inaugurada Circunvalación de Baní de 19.8 kilómetros

Mandatario dice a sus adversarios que mientras ellos están en política él está en trabajo.

Peravia.— El presidente Luis Abinader inauguró este jueves la tan esperada Circunvalación de Baní, destacando que mientras muchos se concentran en la política, su gestión está enfocada en trabajar y entregar obras a la población.

Durante el acto, el mandatario acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, llamó a los funcionarios a duplicar el esfuerzo ante cada crítica, respondiendo con eficiencia y una actitud positiva.

Recordó que alguien, antes las críticas de la oposición, le recomendó mostrar las obras, a lo que respondió:

«Hay muchos que están en política, yo estoy en trabajo. Yo estoy en trabajo, llegará el momento político y ahí sí diremos las verdades”.

“La verdad no se esconde y las mentiras no llegan lejos”.

“Recomendó a sus funcionarios, a que por cada crítica tienen que duplicar el trabajo, a cada crítica, eficiencia y sonrisa y a cada mentiras, solo que esperen el tiempo. Porque la verdad siempre resplandece, puntualizó”, el presidente Abinader.

Al referirse a la circunvalación inaugurada, el gobernante manifestó que la nueva vía reducirá en aproximadamente una hora el tiempo de viaje entre Santo Domingo y Barahona, descongestionará el centro urbano y mejorará el transporte de carga y pasajeros.

El presidente Abinader aprovechó para pasar revista a los proyectos concluidos y en ejecución en el sur, señalando el primer hospital traumatológico, el primer hospital pediátrico y el primer centro oncológico de la región; la Universidad ISA en San Juan, la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Baní; la circunscripción de Azua, así como las mejoras viales en las carreteras Juan Santiago–Hondo Valle; Rancho Arriba–Ocoa y Hato Mayor.

También resaltó la modernización de hospitales, el impulso al turismo con el muelle de Barahona y el desarrollo de la zona de Salinas y Punta Arena, así como programas agrícolas y de generación de empleo en provincias de Pedernales, Azua y Neiba.

Reiteró que el objetivo de su gestión es invertir con transparencia, priorizar las obras de mayor impacto y reducir de manera progresiva la pobreza en toda la región sur.

Hito para el desarrollo de la región sur

De su lado el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella destacó que la recién inaugurada Circunvalación de Baní constituye un hito para el desarrollo de la región sur, al conectar de manera más eficiente la provincia Peravia con zonas turísticas como Las Salinas y con la ciudad. La vía, de 19.8 kilómetros de extensión, incluye 17 puentes, entre ellos el puente más grande sobre el río Baní, ha sido diseñada con miras a futuras ampliaciones.

Estrella explicó que la circunvalación, señalizada y asfaltada en dos capas de cinco pulgadas, tuvo un costo total de 7,700 millones de pesos, resultado de dos procesos de licitación que involucraron a distintas empresas. Resaltó que esta obra se suma a otros proyectos viales en ejecución, como la carretera Barahona–Enriquillo–Pedernales y la carretera El Cercado – Hondo Valle, ambas estratégicas para integrar las provincias sureñas y reducir los tiempos de desplazamiento a destinos como Bahía de las Águilas, que ahora podrán visitarse en menos de una hora desde distintas localidades de la región.

El sur avanza hacia el progreso

En tanto, el senador por la provincia Peravia, Julito Fulcar, resaltó que la fecha del 14 de agosto quedará marcado en la provincia por la apertura de la circunvalación de Bani, la cual expresó que abre nuevos senderos de oportunidades hacia el progreso, el desarrollo del pueblo de Baní.

“Esta es la obra más importante del presidente de toda la región sur de la República Dominicana y Baní y la provincia Peravia como receptores de la misma le agradecemos que nos tenga presentes en su agenda de ejecuciones”, indicó Fulcar.

También, el senador por la provincia de Barahona, Moisés Ayala, resaltó que, a pocos días de que el presidente Abinader asumiera los destinos del país, visitó la provincia de Pedernales, marcando el inicio del desarrollo de la región sur. Señaló que el jefe de Estado anunció la construcción de unos diez hoteles, actualmente en ejecución, así como la edificación del puerto de Cabo Rojo, el cual ya está en funcionamiento y ha recibido miles de turistas, impactando de manera positiva la economía de la región Enriquillo.

Como muestra de su compromiso con el medio ambiente, el presidente Abinader sembró un árbol de guayacán, mientras que la primera dama y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones plantó un guatapanal y el director de RD Vial, Hostos Rizik, sembró una palma guano de Baní, especie característica de la zona.

El mandatario fue reconocido como visitante distinguido del Distrito Municipal de Villa Sombrero, con motivo de la inauguración de la Avenida de la Circunvalación de Baní.

“Se declara al excelentísimo Señor, visitante distinguido del Distrito Municipal de Villa Sombrero, en esta ocasión tan especial, reconociendo su liderazgo, compromiso y apoyo al desarrollo de la provincia Peravia».

Asistieron al acto, el expresidente de la República, Hipolito Mejía; los ministros, de la Presidencia, José Ignacio Paliza; Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Interior y Policía; de Agricultura, Limber Cruz; de Industria y Comercio, Victor -Ito- Bisonó; de Medio Ambiente, Paino Henríquez; Sin Cartera, Deligne Ascension Burgos y Roberto Fulcar; el Senador por la provincia Peravia, Julito Fulcar y la gobernadora de la provincia Peravia, Angela Yadira Báez.

Los directores, de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik; de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez; del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba y del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud.

