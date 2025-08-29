Luis Abinader designa nuevos directores de Desarrollo Fronterizo, del Zoológico Nacional y de PROMESE/CAL

El presidente Luis Abinader emitió los Decretos núm. 475-25 y 493-25, mediante el cual designa a nuevos titulares en la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), Parque Zoológico Nacional «Arq. Manuel Valverde Podestá» y del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL).

Decreto núm. 475.25

En dicho decreto, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna fue designado director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF).

Asimismo, Nayib Emilio Aude Díaz fue nombrado director del Parque Zoológico Nacional «Arq. Manuel Valverde Podestá», en sustitución de la doctora Patricia Toribio.

Decreto núm. 493-25

En tanto, en el Decreto núm. 493-25, José Luis López Pérez queda designado director del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL).

Semblanzas

Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna

Es un abogado y político con una amplia trayectoria en la vida pública dominicana, destacándose como excomandante general del Ejército y exdirector del INESPRE, donde impulsó programas de apoyo al sector agropecuario. Fundador y presidente del Partido Cívico Renovador. Además de su labor política, es conferencista, historiador y autor de obras sobre Gregorio Luperón, y lidera el Instituto de Estudios Antillanistas y la Fundación Sila Ozuna, orientada a proyectos sociales y comunitarios.

Nayib Emilio Aude Díaz

Nayib Aude Díaz, médico veterinario. Egresado con honores de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña en el año 1989. Especialista en ginecología, ortopedia y medicina deportiva equina con experiencia en imagenes de mamiferos marinos.