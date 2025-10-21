Luis Abinader dice no hay justificación alza dólar

El presidente Luis Abinader afirmó ayer que no hay ninguna justificación para el alza que registra el dólar, moneda que este lunes cerró a RD$63.45 por US$1.00, casi cinco puntos en relación a la tasa que exhibió a principio de año. Afirmó que el país sigue recibiendo grandes cantidades de divisas por exportaciones, turismo, inversión extranjera y remesas. El mandatario trató el tema en el encuentro LA Semanal, en el Palacio Nacional, donde junto al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, trató los avances que consolidan y fortalecen la democracia, transparencia, seguridad y atracción de inversiones “Hemos visto los resultados de las remesas, hay más dólares que nunca, el turismo creciendo, llegando a más de 11 millones y medio, las exportaciones de zona franca creciendo, las exportaciones de oro creciendo, las exportacio[1]nes tradicionales crecien do, incluso, el cacao y el café con unos buenos pre[1]cios”, planteó.

Agregó que, “hay abundancia de dólares, pero esta es una economía abierta, que tiene coyuntura, tiene un pico y después se estabili[1]za, nosotros esperamos”, dijo. Confió en que el dólar bajará en la medida que la Reserva Federal de EU disminuya sus e intereses. Sobre la Cumbre de las Américas, que se celebrará en el país los días 4 y 5 de diciembre, recordó que, “si bien nosotros somos el anfitrión, el convocante de la cumbre es Estados Unidos. Es una cumbre que creó EU, que promueve EU. Es igual que la Cumbre Iberoamericana que, si bien nosotros la tuvimos en el 2023, el convocante es España; entonces, ahí hay situaciones también que se crean entre Estados Unidos y otros países”.

El presidente Abinader se refirió al tema, después que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informará que no asistiría a la Cumbre, lo que se relacionó con la decisión del Gobierno dominicano de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque esos países decidieron no formar parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En otro orden, Faride Raful, ministra de Interior y Policía, informó que en el último año han sido sometido a la justicia más de cien agentes policiales, por supuestamente estar invo lucrados en acciones que comprometen su responsabilidad. En tanto que, el ministro Roberto Álvarez informó que Leah Francis Campos, embajadora de EU designada en República Dominicana, llegará mañana al país y que el jueves será presentada. Sobre los informes internacionales, el presidente Abinader ponderó el impacto positivo que los índices e informes internacionales muestran cómo República Dominicana sigue consolidando su liderazgo regional en gobernanza democrática, seguridad ciudadana, desarrollo económico, lucha contra la corrupción y transparencia institucional.