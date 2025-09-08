El presidente Luis Abinader opinó este lunes sobre la política cambiaria local, sobre la cual recordó que la proyección de la tasa del dólar para este año era promedio 63. «O sea, estamos en el promedio», aseveró.

En ese orden, añadió: «No creo que se vaya a desplazar más».

Durante su participación en La Semanal con la Prensa, el mandatario argumentó que en el país «hay una abundante dólares en la economía».

«Tenemos más dólares por turismo, más dólares por zona franca, más dólares por remesas, y el Banco Central, como siempre lo ha hecho, en caso de que haya algunas acciones que no sean productos de la realidad económica, pues actuaría y creo que ya está actuando», subrayó Abinader.

Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del dólar estadounidense, al cierre del 05 de septiembre de 2025, son de RD$63.3624/USS y RD$64.0541/USS, respectivamente.

Mientras, que el euro se posiciona en 74.11 pesos.