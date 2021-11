Luis Abinader dona sangre e invita a la población hacer lo mismo

El presidente Luis Abinader se convirtió en el primer donante de sangre este jueves al encabezar una jornada para estos fines, como parte de la meta presidencial que procura salvar vidas.

El acto de inicio de la jornada se llevó a cabo en la explanada frontal de la plaza Downtown Center, en la avenida Núnez de Cáceres, donde el mandatario definió la iniciativa como un gesto de amor.

“Hoy, después de tres años creado, dejamos en funcionamiento por primera vez el Hemocentro Nacional, el banco de sangre general del Estado dominicano, que se regirá a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”, informó el gobernante.

Citó la necesidad de sangre para niños con cáncer, personas con anemia falciforme, embarazadas a punto de dar a luz y accidentados.

El jefe de Estado anunció que como este tema requiere de mayores atenciones y existe un plan de trabajo que vincula a diferentes instituciones, ha decidido incluirlo como una meta presidencial.

El objetivo, dijo, es que sea atendido con el rigor que amerita y que los miembros de la mesa de trabajo creada, puedan sentir los avances palpables en cada proceso alcanzado.

Sostuvo que la donación de sangre se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de su gestión de Gobierno, tal como lo prometió el 14 de julio pasado, durante el lanzamiento de la Red de Donantes de la Fundación LASO.

Informó que está listo, para someter al Congreso Nacional en los próximos días, el proyecto de ley que se comprometió, para transparentar el manejo de la sangre, que garantice que la misma sea declarada como un bien público y, sobre todo, que sea gratis para los ciudadanos.

Puntualizó que desde hace más de un año, y justo en medio de la pandemia del COVID-19, han estado trabajando para completar los procesos de compra, orientación y capacitación del personal acreditado para estos fines y sobre todo, adecuando los espacios para que donar sangre sea una experiencia reconfortante y efectiva.

“Quiero decir para ser justo que el Hemocentro, que fue construido en el pasado gobierno y que es una gran obra, nosotros le hemos dado todo el seguimiento para hacer toda la estructura, en el sentido de convertir al país verdaderamente en una red de donantes eficiente y efectiva y así entonces poder funcionar de la manera adecuada”, expuso el gobernante.



Hizo la salvedad de que la acción de donar sangre y hemoderivados debe ser y siempre será algo voluntario, que nazca en el corazón del ser humano.

“Nosotros como Estado, tenemos la obligación de impulsar políticas públicas que incentiven a las personas a donar, que las orienten y les faciliten el proceso, pero no podemos obligar a nadie a hacerlo”, agregó.

Insistió en que el Gobierno tiene el firme propósito de reconocer el gesto de desprendimiento de esos hombres y mujeres, por lo que van a asegurar que reciban el trato preferencial que como personas que salvan vidas merecen los donantes.



Hemocentro y jornada



Además de Downtown Center, de manera simultánea hay jornada de donación durante todo el día desde el Hemocentro Nacional y en Santiago, desde el Multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

El presidente Abinader dijo que el Hemocentro se encuentra ubicado en Villa Mella, y que está disponible para todos los que deseen donar de manera desinteresada su sangre.

Como esas instalaciones se encuentran un tanto alejadas del centro de la ciudad, han organizado una extensa agenda que inicia hoy, con las jornadas de donación, a través de las unidades móviles, equipadas con aire acondicionado, insumos y profesionales del área, dispuestos a desplazarse donde se requiera.

Están disponibles otros espacios para donación como la sede principal del Ministerio de Salud Pública del 1 al 17 de diciembre; con los adventistas en San Cristóbal el 4 de diciembre.

También, en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña el próximo 22 de enero; en Bienes Nacional el 28 de marzo. También hay una larga lista de empresas e instituciones que se han inscrito y sólo falta coordinar las fechas.

Abinader indicó que a los empresarios les están dando la facilidad de colaborar con esta causa.

“Motiven a sus empleados a donar sangre y coordinen con nosotros, sin tener que trasladarse o perder un día de labores, sino que en su propio establecimiento podemos instalar estas unidades móviles el tiempo que sea necesario”, precisó.

Extendió la invitación para que todo aquel que cumpla con los requisitos se acerque, done sangre y se convierta en una persona que salva vidas.

Asimismo, el ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, expresó que este es un día histórico y que el objetivo que persiguen es que la población lleve sangre segura, confiable y de alta calidad, promoviendo la donación voluntaria, como un recurso muy valioso que evita complicaciones que pueden tener un desenlace fatal.



“La República Dominicana hasta esta fecha cuenta con 99 bancos de sangre donde se colectan 115 mil unidades de sangre al año, cantidad que no cubre las demandas actuales, que deben ser 300 mil o 350 mil unidades”, informó Rivera.



Afirmó que el correcto funcionamiento del Hemocentro Nacional es una conquista importante para satisfacer la necesidad del pueblo dominicano y se están haciendo las gestiones para la instalación de uno en la región Norte, en Santiago.



Rivera anunció que a través del Laboratorio Nacional se lanzará el 1 de diciembre la jornada nacional de tipificación para que todas las personas que así lo deseen puedan de forma gratuita conozcan el tipo de sangre que tienen y lo que pueden donar.



En tanto, la directora ejecutiva de la Red de Donantes de Sangre de Fundación LASO, Lorenny Solano, manifestó que esto es un sueño de más de 3 años que el presidente Abinader ha hecho posible.



“La mañana de hoy se está haciendo historia en la República Dominicana, se está haciendo historia porque nadie, hace más de 50 años había tocado este tema y con tanta responsabilidad y con la decisión fehaciente de salvar vidas”, sostuvo Solano.



Aclaró que la red de donantes no es un banco de sangre, sino un canalizador y motivador para que la gente done y contribuya a salvar vidas.



El evento fue transmitido a todo el país a través de una cadena de medios televisivos, canales de YouTube y redes sociales.



Acompañaron al mandatario la vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña; el director del Hemocentro Nacional, Pedro Sing; el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama; el director del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Hazim; el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Jesús Feris Iglesias y el embajador de Israel en el País, Daniel Biran.