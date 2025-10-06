Luis Abinader: «El 80 % de la deuda que hemos tomado es para pagar la deuda de ellos (el PLD)»

Luis Abinader.

«Ahí están los números, y que se atrevan a discutirlo». Así de contundente fue el presidente Luis Abinader este lunes al responderle a la oposición que critica el aumento del endeudamiento público de los últimos cinco años.

El mandatario aseguró durante La Semanal con la prensa que «el 80 % de la deuda que hemos tomado es para pagar la deuda de ellos», refiriéndose al pasado gobierno de Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

«En el gobierno de Leonel, es decir, del 2004 al 2012, la deuda del sector público no financiero, aumentó de 28.4 en diciembre del 2004 a 30.5 en diciembre del 2012, es decir, aumentó de un 2.10 %. En el gobierno de Danilo aumentó de 30.5 en el 2012 a 49.7 a agosto del 2020, o sea, 19.2 %; y en el caso nuestro en agosto del 2025, en términos porcentuales bajamos de 49.7 a 46.9″, detalló.

Hace varias semanas, el diputado de la provincia San Pedro de Macorís por la Fuerza del Pueblo, Alcibíades Tavárezadvirtió que la deuda pública consolidada del sector público asciende a 72, 776.3 millones de dólares al mes de abril de este año, originándose un incremento de 60.2 % del producto interno bruto (PIB), lo cual constituye un camino peligro.

“Queremos alertar a la población y a todos los sectores sociales y políticos de nuestro amado país, que la creciente carrera sin freno de endeudamiento que lleva a cabo el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader está llevando la República Dominicana a un callejón sin salida”, puntualizó.

