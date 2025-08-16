Luis Abinader endeuda país por US$27,407.4 MM

El Gobierno ha tenido un endeudamiento creciente desde el 2020.

La administración de Luis Abinader ha endeudado al país con un monto RD$1 billón 600 mil 688.3 millones (US$27,407.4 millones) entre septiembre del 2020 y junio de este año, la mayor cantidad comparada con cualquier período similar.

El dato fue ofrecido por el economista Nelson Suárez en su análisis “Balance operaciones fiscales septiembre 2020-Junio 2025”, basado en informaciones de la Dirección General de Presupuesto.

En el mismo período el Gobierno ha pagado RD$1 billón 438 mil 270.9 millones en el servicio de la deuda pública del país.

Del total de la deuda, RD$1 billón 233 mil 823.5 millones corresponden a la deuda externa, para un 71.1%, y RD$366,864.8 millones a la deuda interna, lo que representa 22.9%.

Según el tipo de instrumento de la deuda, RD$1 billón 251 mil 528.55 millones son de los bonos, de los cuales RD$884,663.75 millones corresponden a la deuda pública externa y RD$366,864.80 millones a la interna, y los préstamos de la deuda externa por un monto de RD$349,159.71 millones.

En cuanto al pago del servicio de la deuda pública, RD$89,366.7 millones correspondieron a período septiembre-diciembre del 2020, RD$234,810.9 millones al año 2021, RD$249,296.9 al 2022, RD$308,088.9 millones al 2023, RD$350,475.6 millones al 2024 y RD$206,231.8 millones entre enero y junio de este año.

Del total del servicio de la deuda pública, RD$1 billón 28 mil 546.9 millones fueron del pago de intereses y RD$409,723.9 por disminución de pasivos.

El pago de los intereses de la deuda pública está compuesto de RD$591,339.7 millones de intereses externos, RD$429,772.1 millones de intereses internos y RD$7,435.1 millones de las comisiones de la deuda.

Mientras el pago de los intereses de la deuda tuvo el siguiente comportamiento: RD$65,065.6 millones en el período septiembre-diciembre del 2020, RD$156,205.81 millones en el año 2021, RD$184,159.72 millones en el 2022, RD$213,340 en el 2023, RD$258,861.5 millones en el 2024 y RD$258,861.5 millones en el primer semestre de este año.

El pago de los intereses externo fue de RD$38,301 millones de septiembre a diciembre del 2020, RD$78,842.35 millones en el año 2021, RD$103,165.33 millones en el 2022, RD$119,653.4 millones en 2023, RD$119,653.4 millones en el 2024 y RD$95,417.2 millones en el periodo enero-junio de este año.

Según un cuatro suministrado por el economista Suárez, el pago de los interese internos alcanzó los< RD$25,866.5 millones entre septiembre y diciembre del 2020, RD$76,140.26 millones en el 2021, RD$79,849.53 en el 2022, RD$92,249.3 1 millones en el 2023, RD$101,572.5 millones en el 2024 y RD$54,093.9 millones en el primer semestre de este año.