Luis Abinader endeuda país por US$27,407.4 MM

El Gobierno ha tenido un endeudamiento creciente desde el 2020.

La administración de Luis Abinader ha endeudado al país con un monto RD$1 billón 600 mil 688.3 millones (US$27,407.4 millones) entre septiembre del 2020 y junio de este año, la mayor cantidad comparada con cualquier período similar.

El dato fue ofrecido por el economista Nelson Suárez en su análisis “Balance operaciones fiscales septiembre 2020-Junio 2025”, basado en informaciones de la Dirección General de Presupuesto.
En el mismo período el Gobierno ha pagado RD$1 billón 438 mil 270.9 millones en el servicio de la deuda pública del país.

Del total de la deuda, RD$1 billón 233 mil 823.5 millones corresponden a la deuda externa, para un 71.1%, y RD$366,864.8 millones a la deuda interna, lo que representa 22.9%.

Según el tipo de instrumento de la deuda, RD$1 billón 251 mil 528.55 millones son de los bonos, de los cuales RD$884,663.75 millones corresponden a la deuda pública externa y RD$366,864.80 millones a la interna, y los préstamos de la deuda externa por un monto de RD$349,159.71 millones.

En cuanto al pago del servicio de la deuda pública, RD$89,366.7 millones correspondieron a período septiembre-diciembre del 2020, RD$234,810.9 millones al año 2021, RD$249,296.9 al 2022, RD$308,088.9 millones al 2023, RD$350,475.6 millones al 2024 y RD$206,231.8 millones entre enero y junio de este año.

Del total del servicio de la deuda pública, RD$1 billón 28 mil 546.9 millones fueron del pago de intereses y RD$409,723.9 por disminución de pasivos.

El pago de los intereses de la deuda pública está compuesto de RD$591,339.7 millones de intereses externos, RD$429,772.1 millones de intereses internos y RD$7,435.1 millones de las comisiones de la deuda.

Mientras el pago de los intereses de la deuda tuvo el siguiente comportamiento: RD$65,065.6 millones en el período septiembre-diciembre del 2020, RD$156,205.81 millones en el año 2021, RD$184,159.72 millones en el 2022, RD$213,340 en el 2023, RD$258,861.5 millones en el 2024 y RD$258,861.5 millones en el primer semestre de este año.

El pago de los intereses externo fue de RD$38,301 millones de septiembre a diciembre del 2020, RD$78,842.35 millones en el año 2021, RD$103,165.33 millones en el 2022, RD$119,653.4 millones en 2023, RD$119,653.4 millones en el 2024 y RD$95,417.2 millones en el periodo enero-junio de este año.

Según un cuatro suministrado por el economista Suárez, el pago de los interese internos alcanzó los< RD$25,866.5 millones entre septiembre y diciembre del 2020, RD$76,140.26 millones en el 2021, RD$79,849.53 en el 2022, RD$92,249.3 1 millones en el 2023, RD$101,572.5 millones en el 2024 y RD$54,093.9 millones en el primer semestre de este año.

Ubaldo Guzmán Molina

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo.

Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.

16 agosto, 2025
