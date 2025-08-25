Luis Abinader entrega remodelado Hospital Regional en La Vega

El presidente Luis Abinader inauguró ayer la ampliación del Área de Internamiento del Hospital Regional Doctor Luis Morillo King, en La Vega, una obra que las autoridades aseguran que impactará de forma directa a 500 mil personas y garantizará servicios médicos modernos y de calidad. La inversión fue de RD$157 millones.

La Presidencia explicó, en una comunicación, que la ampliación incluye modernas instalaciones diseñadas para brindar servicios de salud con 15 habitaciones dobles para internamiento, una estación de enfermería equipada, áreas de servicios especializados que incluyen data, depósito, cuarto eléctrico y cuarto de limpieza.

Según el documento, la remodelación incluye mantenimiento integral del área de Emergencia con pintura, plafones, “bumbers”, esquineros y cortinas, además de la construcción de un nuevo salón de conferencias y reuniones.

Puede leer: Leonel Fernández, sobre apagones: «Nos han condenado a vivir en la oscuridad»

Entrega carreteras en La Vega y Santiago

El jefe de Estado también entregó varias carreteras y calles intercomunitarias en Tavera, así como en La Vega, y en Sabana Iglesia y Las Charcas, de Santiago, obras que impactarán de manera directa en la conectividad, la economía y la calidad de vida de miles de familias de estas comunidades, con una inversión global de unos RD$1,025 millones.

Presidencia explicó que esas obras forman parte de los aportes de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) a las comunidades del entorno del Complejo Hidroeléctrico Tavera-Bao, dentro de su Programa de Responsabilidad Social, que además de beneficiar a la población facilitan el traslado de equipos y maquinarias de la institución.

En el distrito municipal Tavera, con una inversión de RD$ 637,702,106, el mandatario inauguró las carreteras Loma La Gallina-La Cabra, La Jina-Loma La Gallina, El Morro-El Desecho y La Jina-El Morro.

En Sabana Iglesia, Abinader entregó las carreteras Sabaneta-Hoyo del Cercado y El Fraile-Yerba de Culebra. En el mismo acto inauguró las calles reconstruidas y asfaltadas de Las Charcas, con una inversión conjunta que supera los RD$387 millones.

Entrega 1,910 títulos

El sábado, Abinader entregó 1,910 certificados de títulos de propiedad a los residentes del sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, que buscan garantizar seguridad jurídica y bienestar social a miles de familias.

La Presidencia informó que ese mismo día, el mandatario también inauguró en el municipio Los Alcarrizos y otras localidades del Gran Santo Domingo, tres nuevos centros educativos que, en conjunto, suman 74 aulas y beneficiarán a 2,960 estudiantes a partir de este año escolar 2025-2026.