Luis Abinader envía informe sobre SENASA a la Procuraduría, advierte a sus funcionarios «que no se equivoquen»

Presidente Abinader en LA Semanal destacó los avances y los aportes de la producción de tabacos y otros proyectos que ejecuta. Dwany Nuñez.

El presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad al anunciar que ha enviado directamente a la procuradora Yeni Berenice Reynoso un informe que revela presuntas irregularidades en SENASA.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X el mandatario expresó:

“Durante estos cinco años he luchado contra la impunidad y la corrupción. En coherencia con ello, envié el informe que revela irregularidades en SENASA directamente a la procuradora Yeni Berenice, como una advertencia adicional a los funcionarios de mi gobierno para que no se equivoquen.”

Abinader enfatizó que, aunque puede tener “buenos amigos”, no permitirá complicidades dentro de su gestión.