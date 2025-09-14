Luis Abinader envía informe sobre SENASA a la Procuraduría, advierte a sus funcionarios «que no se equivoquen»

Presidente Abinader en LA Semanal destacó los avances y los aportes de la producción de tabacos y otros proyectos que ejecuta. Dwany Nuñez.

El presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad al anunciar que ha enviado directamente a la procuradora Yeni Berenice Reynoso un informe que revela presuntas irregularidades en SENASA.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X el mandatario expresó:

“Durante estos cinco años he luchado contra la impunidad y la corrupción. En coherencia con ello, envié el informe que revela irregularidades en SENASA directamente a la procuradora Yeni Berenice, como una advertencia adicional a los funcionarios de mi gobierno para que no se equivoquen.”

Captura 5

Abinader enfatizó que, aunque puede tener “buenos amigos”, no permitirá complicidades dentro de su gestión.

“En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo”, concluyó.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

