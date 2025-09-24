Luis Abinader expone cinco factores que agitan el escenario global ante la ONU

Durante su intervención en el 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Luis Abinader identificó cinco factores que, según él, están agitando la situación internacional y generando desafíos convergentes para los países.
Factores señalados por Abinader:
- La polarización política: El mandatario advirtió sobre el aumento de divisiones internas en las democracias, que debilitan la gobernabilidad y la cohesión social.
- La revolución tecnológica: Si bien representa avances, también plantea dilemas éticos, laborales y de seguridad que requieren atención global.
- La competencia geopolítica: Abinader destacó cómo las tensiones entre potencias afectan la estabilidad y el orden internacional.
- Conflictos armados y comercio incierto: “Las guerras han creado incertidumbre y volatilidad”, afirmó, señalando además que los aranceles introducen impredecibilidad en el comercio mundial.
- Vulnerabilidad climática: Mencionó que fenómenos como los huracanes y el sargazo evidencian la fragilidad de los países ante el cambio climático.
El presidente llamó a la cooperación multilateral para enfrentar estos retos, subrayando que “estos desafíos convergen y exigen respuestas colectivas, solidarias y urgentes”.