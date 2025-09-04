Luis Abinader felicita a Irfaan Ali por su reelección en Guyana

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó públicamente a su homólogo guyanés Irfaan Ali por su reciente victoria en las elecciones generales celebradas el 1 de septiembre en Guyana.

A través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), Abinader expresó sus mejores deseos para el nuevo mandato de Ali y reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones caribeñas.

“Felicito al amigo presidente Irfaan Ali por su triunfo en las elecciones de Guyana. Le deseo muchos éxitos en esta nueva etapa y reafirmo nuestra voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre nuestros pueblos”, escribió Abinader en su cuenta oficial.

La reelección de Irfaan Ali, del Partido Progresista Popular/Cívico (PPP/C), marca la continuidad de una gestión que ha impulsado el crecimiento económico de Guyana, especialmente en el sector energético. En los últimos años, República Dominicana y Guyana han estrechado sus relaciones diplomáticas mediante acuerdos en áreas como energía, biodiversidad, educación y comercio.