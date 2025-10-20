Luis Abinader felicita al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader felicitó a su homologo Rodrigo Paz tras ganar las elecciones de Bolivia.

«Felicito al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su triunfo democrático. Le deseo una gestión exitosa y reafirmo mi disposición a trabajar juntos por el fortalecimiento de nuestros lazos y el desarrollo de la región», expresó el mandatario en sus redes sociales.

El líder del Partido Demócrata Cristiano obtuvo el 54,6% de los votos, derrotando a Jorge Quiroga Ramírez, el número uno de Libre–Libertad y Democracia, e interrumpiendo la hegemonía del Movimiento al Socialismo, que se ha expresado en los tres últimos jefes de Estado.

Paz, senador de centro derecha de 58 años, se enfrentó en la segunda vuelta al expresidente conservador Quiroga en una elección que supone un cambio drástico en el país, que ha sido gobernado durante casi los últimos 20 años por la izquierda del Movimiento Al Socialismo (MAS), fundado por Evo Morales y que contó con el respaldo de la mayoría indígena del país.