Luis Abinader hablará al país sobre situación del coronavirus

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, se dirigirá este miércoles a las 8:00 de la noche al país, en una alocución en que expondrá su visión actual sobre la situación y perspectivas del país en ocasión de la epidemia de Covid-19.

La intervención de Abinader será transmitida por una red nacional e internacional de televisión y radio, y en vivo, y diferido, por sus plataformas digitales en Facebook, Twitter, Youtube y otras, de acuerdo a un comunicado de prensa.

Abinader desarrolla una labor de propuestas y acciones dirigidas a mejorar la capacidad de respuesta del país a la embestida de la pandemia del Covid-19. En el día de ayer, el economista anunció que facilitará 26 ambulancias a los alcaldes electos en los principales municipios del país, como contribución a fortalecer el traslado de personas afectadas por el Coronavirus y otras enfermedades.