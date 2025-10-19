Luis Abinader inaugura extensión de la UASD en Cotuí con 29 aulas

Con esta nueva obra, el mandatario suma cuatro centros universitarios inaugurados en menos de cinco años, incluyendo los de Baní, Azua y Hato Mayor

También anuncia que durante su gestión se iniciará la construcción de la Circunvalación de Cotuí, que mejorará el tránsito y dinamizará la economía local.

Sánchez Ramírez.— El presidente Luis Abinader inauguró este domingo, a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), el Centro Universitario Regional UASD-Cotuí, la primera extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en la provincia Sánchez Ramírez, la cual cuenta con 29 aulas y beneficiará a miles de jóvenes de la provincia y zonas aledañas.

Con esta entrega, el Gobierno completa cuatro centros universitarios puestos en funcionamiento en menos de cinco años, junto a los de Baní, Azua y Hato Mayor.

Durante el acto inaugural del nuevo centro regional universitario, UASD-Cotuí, el presidente Abinader destacó los avances sin precedentes alcanzados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), al resaltar su consolidación como un pilar fundamental para la enseñanza y la intelectualidad en el país.

El gobernante afirmó que estos logros reflejan el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la educación superior, posicionando a la UASD como un centro de excelencia académica y desarrollo intelectual para las presentes y futuras generaciones.

También el mandatario anunció que en su gestión se dará inicio a la construcción de la Circunvalación de Cotuí, una obra que optimizará el tránsito y fomentará el desarrollo económico local, reafirmando el compromiso del Gobierno con el progreso integral de la provincia Sánchez Ramírez.

En materia de infraestructura, el presidente Abinader destacó el avance de varios proyectos clave, como la finalización de la carretera Cevico–Monte Plata, el progreso del 50 % en la vía de Hatillo y la construcción de cuatro canchas bajo techo en distintos puntos de la provincia.

Asimismo, el presidente anunció importantes proyectos hídricos y viales para Cotuí, entre ellos el impulso al acueducto de la ciudad y la construcción de un nuevo sistema de agua potable en la presa de Hatillo, con el objetivo de mejorar el acceso y la calidad del servicio para las comunidades locales.

UASD más cerca a la gente

De su lado el rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, destacó que la academia ha sido dotada de modernas edificaciones, reflejando el compromiso del presidente con una UASD más cercana a la gente.

Beltrán Crisóstomo enfatizó que, al fortalecer el compromiso con los estudiantes y caminar unidos la UASD y el Gobierno, el país avanza hacia un futuro más prometedor.

La educación es la base del futuro

En tanto, el ministro Carlos Bonilla manifestó que “cuando apostamos por la educación, apostamos por el país. Y hoy, con este nuevo recinto, reafirmamos que la educación es la base sobre la cual se construye el futuro de una nación. Un joven formado es un ciudadano libre, productivo y consciente del poder que tiene para cambiar su entorno”.

Con la apertura de este nuevo centro, Sánchez Ramírez cuenta por primera vez con su propio campus universitario de la UASD, ya que antes de construirse esta universidad, la docencia era impartida en espacios improvisados, primero en el cine viejo en 2013, luego en un local alquilado para oficinas y desde 2023 en un edificio prestado por el Ministerio de Educación, en el sector Los Cocos.

El nuevo recinto, construido con una inversión superior a los RD$1,227 millones, abarca un área de más de 18,600 metros cuadrados. La obra incluye un edificio docente con 29 aulas, tres laboratorios, un aula inteligente y una de informática, además de cinco aulas de posgrado, biblioteca, auditorio y un edificio administrativo de tres niveles.

Esta nueva universidad también dispone de áreas recreativas y deportivas, entre ellas una cancha mixta, plaza patriótica y gradería, así como 115 plazas de estacionamiento, distribuidas entre 68 vehículos livianos, 43 motocicletas, tres autobuses y dos espacios accesibles.

En la UASD-Cotuí se impartirán las carreras de Psicología Clínica, Lenguas Modernas, el ciclo básico completo y una maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés.

El MIVED avanza en la construcción de tres nuevos centros universitarios: UASD Santo Domingo Este, UASD Santiago Rodríguez y UASD Neyba, reafirmando el compromiso del Gobierno con la educación superior pública y el desarrollo equitativo de las provincias.

Gracias a la visión del presidente Abinader, esta obra acerca la educación superior a la población de Sánchez Ramírez y comunidades vecinas, facilitando el acceso a una formación de calidad sin necesidad de desplazarse a la sede central de la UASD en Santo Domingo.