Presidente Abinader en LA Semanal destacó los avances y los aportes de la producción de tabacos y otros proyectos que ejecuta. Dwany Nuñez.

El presidente Luis Abinader defendió su gestión ante los cuestionamientos del expresidente Danilo Medina, quien puso entredicho que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) haya hecho más obras que todas las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Medina dijo hace varios días que las obras desarrolladas durante su Gobierno y los de su sucesor, asegurando que él fue quien llevó a Bohechío, San Juan al Instituto Superior de Agricultura (ISA).

Abinader, que habló durante La Semanal con la Prensa, dijo que no existe competencia entre un gobierno y otro en términos de construcción de obras.

«Ellos no podían competir con los indicadores sociales  y económicos de nosotros porque no nos ganan en uno de los indicadores. En uno solo los  indicadores sociales y económicos pueden competir con nosotros. Entonces, pasaron a las obras y yo les dije, no les conviene tampoco», dijo.

Medina también respondió a los señalamientos, en relación su natal provincia de San Juan, asegurando que las comparaciones hechas desde el presente Gobierno carecen de fundamento y que muchas de las obras presentadas como logros actuales corresponden en realidad a su administración.

El dirigente político dijo además que la escuela agrícola en Bohechío, de esa misma provincia, atribuida a la actual gestión, fue construida bajo su mandato.

Medina sostuvo que obras exhibidas por las autoridades actuales como logros propios, en su mayoría fueron diseñadas, licitadas o dejadas en ejecución durante su Gobierno.

“Han hecho tan poco, otra cosa que me dicen es que ahora yo voy a tardar una hora menos en llegar a San Juan de la Maguana, porque inauguraron la circunvalación de Baní. Está orondo porque hizo la circunvalación de Baní. Esa circunvalación la dejamos con planos, diseñada y licitada”, acotó.

Varias circunvalaciones.

El expresidente Medina recordó que bajo su mandato realizaron múltiples circunvalaciones en varias provincias del país, entre ellas la de San Juan, la de Barahona, la de Santiago, la del Distrito Nacional, la de San Pedro de Macorís, y la de Hermanas Mirabal.

Medina recordó que la Jornada Escolar Extendida fue uno de los programas más nobles de sus administraciones, y que la avanzó en un 85%, pero no ha recibido continuidad en la actual gestión.

Danilo Medina dice país refleja malestar en contra de Gobierno
