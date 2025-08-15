Luis Abinader modifica integración de Comisión Presidencial de las Cuevas del Pomier

  • Hoy
Luis Abinader modifica integración de Comisión Presidencial de las Cuevas del Pomier

El presidente Luis Abinader emitió el decreto número 457-25 que modifica la integración de la Comisión Presidencial de las Cuevas del Pomier, resultando de la siguiente: un presidente, designado por decreto; los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales: de Cultura; y de Turismo; la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y cuatro miembros designados por decreto.

De esta manera, se nombra como presidente de la comisión a Samir Rizek Sued y como directora ejecutiva a Sonia Alejandra Perozo Barinas.

Mientras que los cuatro miembros designados por decreto son Manuel Antonio García Arévalo, Santiago Adolfo Camarena Torres, Pavel Giordano García Matos y Domingo Alfonso Abreu Collado.

