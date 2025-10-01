Luis Abinader pide apoyo a Rusia y China para fortalecer misión de paz en Haití

Luego del éxito diplomático aplaudido por República Dominicana de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitiera una resolución para enviar 5,500 efectivos militares para apoyar la seguridad contra las bandas en Haití, el Gobierno dio a conocer este miércoles que el presidente Luis Abinader envió cartas a sus homólogos de Rusia y China, respectivamente, para solicitar el respaldo de ambas naciones sobre el tema.

El vocero de Abinader, Félix Reyna, publicó en sus redes sociales que las misivas fueron dirigidas a Vladimir Putin, de Rusia, y Xi Jinping, de China, para pedir respaldo para fortalecer la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, que busca enfrentar la crisis humanitaria y de seguridad que afecta al país vecino y repercute directamente en la estabilidad regional.

“Confiamos en contar con el valioso respaldo de su Gobierno a esta iniciativa”, refiriéndose al proyecto de resolución presentado por Panamá y Estados Unidos, que busca dotar a la MSS “de las capacidades y mandatos necesarios para enfrentar de manera efectiva a las organizaciones terroristas, restaurar el orden público y abrir el camino hacia una paz sostenible y una gobernabilidad democrática liderada genuinamente por los haitianos”, expresó Abinader en sus cartas.

Abinader les recordó a los mandatarios que “la crisis humanitaria y de seguridad en Haití continúa profundizándose” y que la violencia “sigue desbordando sus fronteras, afectando de manera directa la seguridad nacional de República Dominicana, con graves implicaciones para la paz en la región”.

Del mismo modo destacó las recomendaciones formuladas por el secretario general de la ONU António Guterres, en su comunicación del 24 de febrero de 2025, y refrendada de manera explícita por el gobierno haitiano”.

Abinader subrayó la importancia del apoyo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para “evitar un colapso irreversible de Haití”, afirmando que “el concurso de los miembros permanentes resulta indispensable para evitar un colapso irreversible de Haití”.

El pasado martes, presidente Abinader destacó que la República Dominicana se siente orgullosa del éxito diplomático alcanzado con la conversión de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS) en una «Fuerza de Supresión de Pandillas».

“La República Dominicana se siente orgullosa de haber contribuido a este esfuerzo y seguirá trabajando para promover la paz y la estabilidad en la región”, expresó en un mensaje.

Celebró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “finalmente escuchó el reclamo que venimos realizando desde hace tiempo, dada la ineficacia de la actual misión internacional de apoyo a la policía haitiana, y aprobó una nueva resolución, creando otra fuerza, apropiadamente llamada, Fuerza de Supresión de Pandillas”.