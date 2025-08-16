Luis Abinader pide disculpas por apagones y anuncia reactivación de unidad afectada en Punta Catalina este domingo

Central Punta Catalina

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció este sábado que la unidad afectada de la planta termoeléctrica Punta Catalina está en la fase final de pruebas para volver a operar y aportar 360 megavatios al sistema eléctrico nacional a partir de mañana domingo.

Datos del presidente Abinader en visita a Punta Catalina:

La unidad 2 de Punta Catalina salió de servicio el pasado martes por una avería en la caldera, lo que provocó apagones en varias zonas del país.

La demanda eléctrica alcanzó un récord de 4,000 megavatios, mientras que el sistema perdió hasta 600 MW por fallas en distintas plantas.

El déficit energético ha generado protestas y malestar en la población.

“Estos son averías que nadie quiere y nadie espera. Estamos en un punto de demandas récord. Le pedimos excusas a la población”, expresó el mandatario, quien supervisó personalmente los trabajos en Punta Catalina.

Medidas adicionales

Se espera la incorporación de otras plantas como Itabo y Los Mina.

En los próximos seis meses se sumarán 612 MW de nueva generación.

Para 2027 y 2028 se proyecta añadir otros 1,500 MW, lo que dejaría una holgura del 15 % en la matriz energética nacional

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

