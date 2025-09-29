El presidente Luis Abinader recordó este lunes que su gestión está enfocada en eliminar por completo la impunidad «que por décadas existió» en el país, a propósito de nuevas revelaciones hechas por la periodistas Edith Febles, sobre otro supuesto fraude millonario en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), esta vez con medicamentos gratuitos.

Abinader, que respondió sobre el tema durante La Semanal con la Prensa, en Santiago, reiteró que su Gobierno envió a la Procuraduría General de la República las supuestas irregularidades halladas en esa ARS. «Vamos a esperar la investigación», apuntó el mandatario.

En ese orden, el presidente prometió: «Vamos a desaparecer la impunidad que por décadas siempre existió aquí, aun sea con acciones del propio Gobierno». Y añadió que, basado en los resultados de las pesquisas del órgano acusador, tomarán medidas para evitar que casos de corrupción como el que se ha denunciado con Senasa vuelvan a suceder.

¿Otro fraude en Senasa?

Este lunes, Febles dijo, entre otras revelaciones, que «empresas privadas se alimentaron de vacunas gratuitas del PAI (Programa Ampliado de Inmunización) de Salud Pública, que luego vendieron a Senasa por precios inverosímiles. Se calcula que Senasa pagó unos 700 millones de pesos a particulares por vacunas que son producto del denominado fondo rotatorio que opera junto a la OPS (Organización Mundial de la Salud). El fondo rotatorio es un mecanismo de cooperación técnica que ofrece la oportunidad de adquirir (en este caso vacunas) a mejores precios».

La veterana periodista indicó, además, que el «Ministerio de Salud Pública, a fin de suplir a mayor número de personas y disponer de mayor capacidad logística, suele compartir vacunas con centros establecidos a través de las direcciones provinciales. Esas vacunas se entregan gratis. He confirmado con el Ministerio de Salud que en el mes de marzo de este año procedió a desmantelar varios negocios que realizaban centros privados con las vacunas que recibían gratis. Ellos recibían las vacunas del PAI gratuitas y luego las vendían a Senasa».

También dijo Febles: «El operativo de cierre se hizo con Digemaps, Habilitación y otras unidades de Salud Pública. A estos centros les fueron retirados sus códigos. Los mismos operaban en el gran Santo Domingo, Baní, San Cristóbal, La Vega y un pueblo de la región este. Los datos en este punto me han sido confirmados por Salud Pública. ‘Las vacunas las entregamos gratis y cuando se descubrió el negocio se actuó’«.

Desde hace varias semanas, las periodistas Nuria Piera, Alicia Ortega y Yulissa Céspedes, han publicado varios trabajos de investigación sobre presuntas irregularidades en Senasa, algunas de las cuales, supuestamente, cometidas durante la gestión de Santiago Hazim. Las revelaciones periodísticas han provocado indignación a diversos sectores de la vida nacional.