Luis Abinader pospone actividades en Constanza por vaguada

  • Hoy
Luis Abinader pospone actividades en Constanza por vaguada

La Presidencia de la República informó este sábado que, debido a la incidencia de la vaguada que afecta a varias zonas del país, quedaron pospuestas las actividades que el presidente Luis Abinader tenía programadas para este domingo en Constanza.

De acuerdo con la Dirección de Prensa del Presidente, el mandatario tenía previsto encabezar la inauguración de la carretera que conduce al Salto de Aguas Blancas, así como compartir un almuerzo con el Batallón de Cazadores del Ejército de la República Dominicana en la Fortaleza de Constanza.

¡Viviendas, escuelas, polideportivos! Esto entregará Luis Abinader este fin de semana
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Luis Abinader pospone actividades en Constanza por vaguada
Luis Abinader pospone actividades en Constanza por vaguada
14 septiembre, 2025
Graves irregularidades en SENASA: Luis Abinader dispone entrega de informe ante Procuraduría
Graves irregularidades en SENASA: Luis Abinader dispone entrega de informe ante Procuraduría
13 septiembre, 2025
Gobierno entregará casas y escuelas
Gobierno entregará casas y escuelas
13 septiembre, 2025
Cuestionan legalidad de declaración de emergencia para compras y contrataciones en el sector eléctrico
Cuestionan legalidad de declaración de emergencia para compras y contrataciones en el sector eléctrico
11 septiembre, 2025
¡Viviendas, escuelas, polideportivos! Esto entregará Luis Abinader este fin de semana
¡Viviendas, escuelas, polideportivos! Esto entregará Luis Abinader este fin de semana
11 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Albert Pujols rumbo a ser mánager

Albert Pujols rumbo a ser mánager

Edición impresa, sábado 13 de septiembre de 2025

Edición impresa, sábado 13 de septiembre de 2025

Humanización de los servicios de salud

Humanización de los servicios de salud

Estreno de “Las Maldiciones”, el nuevo thriller político argentino en Netflix

Estreno de “Las Maldiciones”, el nuevo thriller político argentino en Netflix

Marileidy va mañana en los 400 metros en el Mundial de Tokio

Marileidy va mañana en los 400 metros en el Mundial de Tokio

¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el acusado de asesinar a Charlie Kirk? 

¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el acusado de asesinar a Charlie Kirk? 

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo