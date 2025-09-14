Luis Abinader pospone actividades en Constanza por vaguada

La Presidencia de la República informó este sábado que, debido a la incidencia de la vaguada que afecta a varias zonas del país, quedaron pospuestas las actividades que el presidente Luis Abinader tenía programadas para este domingo en Constanza.

De acuerdo con la Dirección de Prensa del Presidente, el mandatario tenía previsto encabezar la inauguración de la carretera que conduce al Salto de Aguas Blancas, así como compartir un almuerzo con el Batallón de Cazadores del Ejército de la República Dominicana en la Fortaleza de Constanza.