Luis Abinader postula a Leandro José Villanueva para lucha antidrogas y delitos de ONU

El presidente Luis Abinader postulará al Licenciado Leandro José Villanueva Acebal como candidato para dirigir la Oficina de la Organización de Naciones Unidas-ONUDC- contra la Droga y el Delito, en representación del gobierno de la República Dominicana.

De esta manera el Presidente Abinader acoge una sugerencia del Gobierno de Estados Unidos para que un representante del gobierno dominicano encabece el más importante organismo de la ONU que dirige el combate a la droga y el delito a nivel mundial.

Recientemente la señora Rebecca Márquez, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en el Departamento de Estado, tramitó la propuesta al Presidente Luis Abinader e hizo el anuncio tras señalar el «sólido historial de compromiso con la ONUD y las prácticas firmes de control de drogas» que tiene el gobierno dominicano.

En la ocasión Márquez explicó que la actual Directora Ejecutiva de la UNODC, Ghada Waly, dejará su cargo en noviembre de 2025, al término de un período de transición, lo que abrirá un proceso de selección para ocupar la vacante.

En ese sentido, Estados Unidos consideró que la República Dominicana tiene la trayectoria y el compromiso necesarios en materia de control de drogas y lucha contra el crimen organizado para proponer un candidato con capacidad de liderazgo.

El Gobierno estadounidense resaltó que el país caribeño ha demostrado buenas prácticas en la aplicación de políticas contra el narcotráfico y la criminalidad, por lo que su eventual candidatura contribuiría a fortalecer el papel de la UNODC como organismo especializado en la materia.

En su momento, el presidente Luís Abinader aceptó la propuesta y expresó su gratitud por el reconocimiento a los esfuerzos que su gobierno viene desarrollando en la lucha contra las drogas, subrayando que constituye una prioridad de Estado mantener y profundizar esos avances.

Es por ello que hoy el gobierno dominicana anuncia al Licenciado Villanueva Acebal como su candidato para ocupar tan importante posición.

Leandro José Villanueva Acebal

Ejecutivo con amplia experiencia en finanzas, gestión pública y cooperación internacional. Ha liderado procesos de transformación institucional y reformas regulatorias en los ámbitos de medicamentos, alimentos y productos controlados, desempeñándose como Viceministro de Salud Pública y posteriormente como Director General de la DIGEMAPS. Su gestión se ha caracterizado por el fortalecimiento de marcos normativos, la reducción de tiempos regulatorios y la coordinación de acciones conjuntas contra la falsificación, el contrabando y el desvío de sustancias controladas.

Es además, miembro de la Junta Directiva de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD). Ha colaborado activamente con organismos internacionales en el desarrollo de capacidades técnicas, la armonización regulatoria y la cooperación multilateral. Actualmente participa en juntas directivas del sector financiero y de inversión, integrando la visión pública y privada para la formulación de políticas sostenibles.

Es Licenciado en Finanzas y Riesgos por la Universidad de St. Mary’s en San Antonio, Texas. Posee un MBA por la Universidad de Miami, una especialización en Control e Investigación de Precursores de Drogas y estudios complementarios en Diplomacia Global, Gerencia de Operaciones, Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Tendencias Emergentes en Drogas Sintéticas.