Luis Abinader promete cambiar imagen de Capotillo para que no se asocie con delincuencia

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció este sábado, durante una visita al sector Capotillo, que el Gobierno trabaja en un plan para mejorar la infraestructura y transformar la seguridad de la zona, con el objetivo de eliminar su asociación con la delincuencia.

El mandatario señaló que su propósito es cambiar la percepción que se tiene del sector, tal como ocurrió con la avenida Duarte con París, que anteriormente era vista como un caos.

“Así como se transformó, que pensábamos era un caos, la Duarte con París, nosotros pensamos que cuando se (hablaba) de delincuencia siempre se mencionaba Capotillo, queremos transformar eso”, expresó Abinader.

También puede leer: Luis Abinader visita Capotillo este sábado: mira la agenda completa

En ese sentido, destacó que el proyecto contempla un plan integral que incluye mayor presencia policial, así como la construcción de más escuelas, instituciones técnicas, centros comunitarios y otras intervenciones para mejorar la calidad de vida de los residentes.

Asimismo, informó que ya se han realizado dos reuniones en el Palacio Nacional para coordinar las acciones.

“Yo quise venir a ver exactamente lo que en las reuniones se ha planteado, de tal manera que mejoremos toda la infraestructura de Capotillo”, agregó.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd