Luis Abinader promulga ley que declara el 23 de septiembre de cada año “Día Nacional del Pelotero” en honor a Osvaldo Virgil

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – El presidente Luis Abinader promulgó la Ley número 69-25, de autoría del senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, que declara el 23 de septiembre de cada año como “Día Nacional del Pelotero” en honor a Osvaldo Virgil, el primer dominicano en debutar en el béisbol de las Grandes Ligas, en 1956, con los Gigantes de Nueva York.

La promulgación, en representación del Poder Ejecutivo, tiene fecha del pasado 31 de julio de 2025 y dispone su publicación en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

Al conocer la decisión, el senador Franklin Romero expresó su satisfacción y destacó que con esta medida se reconoce la trayectoria y los aportes de Osvaldo Virgil al béisbol dominicano.

“Los días 23 de septiembre de cada año serán de fiesta, para recordar a una gloria del deporte rey de la República Dominicana, como lo es don Osvaldo Virgil, quien abrió las compuertas de par en par al inmenso talento dominicano en el béisbol de las Grandes Ligas”, manifestó Romero en un comunicado de la Oficina de Gestión Senatorial Duarte.

El congresista resaltó que la incursión de Virgil en las Grandes Ligas ha representado un gran aporte a la economía nacional y a la expansión de esta disciplina en el país. Recordó además que, mediante la Ley 7-22, también de su autoría, se designó el estadio de La Normal con el nombre del legendario exjugador.

Osvaldo José Virgil Pichardo, conocido como Ozzie Virgil (Montecristi, 17 de mayo de 1932), fue un exutility dominicano que jugó en las Grandes Ligas entre 1956 y 1969 para los Gigantes de Nueva York (1956-57), Tigres de Detroit (1958, 1960-61), Atléticos de Kansas City (1961), Orioles de Baltimore (1962), Piratas de Pittsburgh (1965) y Gigantes de San Francisco (1966, 1969).

Aunque se desempeñó principalmente como tercera base, jugó todas las posiciones, excepto lanzador y jardinero central. Tras su retiro como jugador, trabajó 19 temporadas como preparador con los Gigantes de San Francisco (1969-72, 1974-75), Expos de Montreal (1976-81), Padres de San Diego (1982-85) y Marineros de Seattle (1986-88). Entre 1977 y 1988 fue preparador de tercera base junto al miembro del Salón de la Fama y exmánager Dick Williams.

Virgil falleció el 29 de septiembre de 2024, a los 92 años de edad.