Luis Abinader realiza cambios en la Armada: Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez es el nuevo comandante

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader emitió ayer el Decreto núm. 516-25, mediante el cual se efectuaron importantes cambios en la Armada de la República Dominicana.

En ese contexto, el contralmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez fue ascendido al rango de vicealmirante y designado comandante general de la Armada.

Puede leer: Luis Abinader designa nuevos directores de Desarrollo Fronterizo, Zoológico Nacional y PROMESE/CAL

El contralmirante Anthony Manuel Tadeo Jiminián Objío fue nombrado subcomandante general, mientras que el contralmirante Juan Gilberto Núñez Abreu asumió el cargo de inspector general de la institución.

Asimismo, el vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez fue designado viceministro para asuntos navales y costeros, en sustitución del vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, quien fue colocado en honrosa situación de retiro y nombrado asesor especial del presidente de la República.

Decreto 516-25Descarga

