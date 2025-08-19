Luis Abinader recibe a Miss Universo y Miss República Dominicana en el Palacio Nacional

El mandatario y la vicepresidenta Raquel Peña destacan el talento y la proyección internacional de ambas reinas de belleza en un encuentro cargado de distinción y orgullo nacional

El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña recibieron este martes en el Palacio Nacional, en visita de cortesía, a la Miss Universo 2024, María Victoria Kjær y a la Miss República Dominicana, Jennifer Ventura.

Las reinas de belleza fueron recibidas en el salón privado de la casa de gobierno a las 3:00 de la tarde, donde compartieron un encuentro en el que se destacó la distinción y cordialidad propia de la ocasión.

La presencia de la Miss Universo 2024, María Victoria Kjær y de la representante dominicana, Jennifer Ventura fue valorada como un hecho que resalta la proyección internacional y el talento.

En la actividad estuvieron presentes la directora de la franquicia Miss Universo República Dominicana, Magali Febles; el empresario artístico, George Nader; y la señora María José Undxa.

Miss Universo 2024

María Victoria Kjær Theilvig, es una modelo y reina de belleza danesa que ganó el título de Miss Universo 2024, convirtiéndose en la primera representante de Dinamarca en obtener la corona. Nació en la localidad de Søborg, al sureste de Copenhague, y además de ser bailarina profesional, es empresaria y aspirante a abogada.

Miss República Dominicana Universo 2025

Por su lado, Jennifer Ventura resultó electa recientemente como la nueva Miss República Dominicana Universo 2025, en representación de la sureña provincia Barahona.

