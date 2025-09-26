Luis Abinader reitera invitación a Donald Trump para X Cumbre de las Américas

  • Hoy
Luis Abinader reitera invitación a Donald Trump para X Cumbre de las Américas

El presidente Luis Abinader reiteró la invitación a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para que asista a la X Cumbre de las Américas, que se celebrará del 1 al 5 de diciembre de 2025 en Punta Cana.

El mandatario dominicano conversó con Trump durante una recepción ofrecida por el gobernate de esa potencia norteamericana, a propósito de la 80 Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Abinader compartió con Trump junto a Raquel Arbaje y Melania Trump.

La Cumbre abordará el lema “Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida”.

El evento reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de los países del Hemisferio, quienes debatirán sobre los retos y oportunidades que enfrentan las Américas. Este evento de alto nivel abordará la seguridad humana desde una perspectiva multidimensional, enfocándose en áreas clave como la seguridad ciudadana, alimentaria, energética e hídrica.

La Décima Cumbre de las Américas llega en un momento clave, cuando la región enfrenta desafíos multidimensionales en materia de seguridad. La inseguridad ciudadana, el crimen organizado y los efectos del cambio climático son amenazas crecientes que requieren una respuesta coordinada y multilateral.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Luis Abinader reitera invitación a Donald Trump para X Cumbre de las Américas
Luis Abinader reitera invitación a Donald Trump para X Cumbre de las Américas
26 septiembre, 2025
Aumentan en Estados Unidos las infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos
Aumentan en Estados Unidos las infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos
26 septiembre, 2025
EEUU endurece reglas para licencias comerciales de no ciudadanos tras accidentes fatales
EEUU endurece reglas para licencias comerciales de no ciudadanos tras accidentes fatales
26 septiembre, 2025
Embajada suspende Centro de Solicitud de Visas en Sambil debido a vaguada
Embajada suspende Centro de Solicitud de Visas en Sambil debido a vaguada
26 septiembre, 2025
Afirman discurso Luis Abinader ante ONU fue nacionalista, patriótico y visionario
Afirman discurso Luis Abinader ante ONU fue nacionalista, patriótico y visionario
26 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Innovación tecnológica con Hisense

Innovación tecnológica con Hisense

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Barbas en remojo

Barbas en remojo

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

RD saldrá bien con juegos 2026

RD saldrá bien con juegos 2026

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo