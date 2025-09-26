Luis Abinader reitera invitación a Donald Trump para X Cumbre de las Américas

El presidente Luis Abinader reiteró la invitación a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para que asista a la X Cumbre de las Américas, que se celebrará del 1 al 5 de diciembre de 2025 en Punta Cana.

El mandatario dominicano conversó con Trump durante una recepción ofrecida por el gobernate de esa potencia norteamericana, a propósito de la 80 Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Abinader compartió con Trump junto a Raquel Arbaje y Melania Trump.

La Cumbre abordará el lema “Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida”.

El evento reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de los países del Hemisferio, quienes debatirán sobre los retos y oportunidades que enfrentan las Américas. Este evento de alto nivel abordará la seguridad humana desde una perspectiva multidimensional, enfocándose en áreas clave como la seguridad ciudadana, alimentaria, energética e hídrica.

La Décima Cumbre de las Américas llega en un momento clave, cuando la región enfrenta desafíos multidimensionales en materia de seguridad. La inseguridad ciudadana, el crimen organizado y los efectos del cambio climático son amenazas crecientes que requieren una respuesta coordinada y multilateral.