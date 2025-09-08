El presidente Luis Abinader respondió este lunes a los improperios que externó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y figura clave en Venezuela, Diosdado Cabello, quien criticó duramente a varios líderes extranjeros, incluyendo al mandatario dominicano, por su presunto apoyo a la destrucción de un barco acusado de transportar drogas por parte de Estados Unidos y declarar al cartel de los Soles como grupo terrorista.

“Yo no hice ningún pronunciamiento contra ni él contra Venezuela. El gobierno (dominicano) fue que lo declaró terrorista (al cartel de los Soles). Y me extraña que él se refiere a mí de manera despectiva, pero trata con mucho respecto a Marco Rubio, y llama a reunirse con Trump. Le vi ahí su valentía, ¡qué valentía!”, ironizó Abinader durante su participación en La Semanal con la Prensa, desde el Palacio Nacional.

En una declaración cargada de insultos y fuertes acusaciones, Cabello se refirió a Abinader como un “estúpido pillo” y a la presidenta de Trinidad y Tobago, a quien no nombró directamente, como “la borracha”.

Según el dirigente chavista, el apoyo a dicha operación militar implica una traición a los intereses de sus propios ciudadanos, en particular a los pescadores.

Se recuerda, además, que República Dominicana expresó públicamente, a través de un decreto del Poder Ejecutivo, que el cartel de los Soles es una organización terrorista, un título dado por Estados Unidos, con el que sindica a Nicolás Maduro y varios funcionarios venezolanos de ser los principales actores de esa pregunta organización criminal que, supuestamente, mueve droga a diferentes países.

¿Quiénes conforman el supuesto cartel de los Soles?

Para empezar, no es un cartel al uso, pese a que lo llame así la justicia de Estados Unidos y sea el término más usado, según una publicación de BBC Mundo.

«No es un cartel, es un grupo de círculos o redes dentro del régimen chavista que facilitan, protegen o participan en el narcotráfico«, le dice a BBC Mundo Jeremy McDermott, codirector y cofundador de Insight Crime, un centro de investigación sobre crimen organizado en América Latina y el Caribe.

«La diferencia en Venezuela comparado con México y Colombia es que dentro de Venezuela un buen porcentaje del negocio está manejado por dentro del Estado», agrega McDermott, que dice que la etiqueta sirve para describir «elementos corruptos» dentro del Estado.

Insight Crime define al cartel en algunos de sus informes como una organización «nebulosa».