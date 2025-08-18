El presidente Luis Abinader invitó al expresidente Leonel Fernández a asistir a Roma, en Italia, para que discuta en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en inglés) su posición respecto a la referencia del llamado ‘Pollo Index’, el nombre que usó el mandatario para decir que hoy día se compra más libras de la carne de esa ave con el salario mínimo que las que se podían comprar en el año 2012.

«Le he dicho al presidente Fernández que, como la FAO nos ha bajado la subalimentación de 8.7 a 3.5, que vaya a discutir con la FAO, pero él no ha querido. Y yo le voy a hacer una oferta: le voy a pagar el pasaje, los viáticos y todo, y que vaya con guantes de boxeo a discutir eso», ironizó Abinader en La Semanal con la Prensa este lunes.

Abinader comparó que el salario mínimo en el 2012 era de 9,500 pesos, y el de ahora sobrepasa los 27 mil. «Él está preocupado por lo del Pollo Index, porque por donde quiera que le da es que compramos mucho más, porque ese es el poder de compra. Desgraciadamente, no se preocuparon antes por subir el salario real de los trabajadores», criticó.

El mandatario consideró, sin embargo, que el salario mínimo actual no es suficiente, pero adelantó que los salarios seguirán subiendo el año próximo.

La respuesta de Abinader, que se hizo en el citado encuentro con la prensa, desde el Palacio Nacional, se debe a la crítica de Fernández, quien en un artículo del Listín Diario dijo que no hacía falta tanta cortesía de que Abinader le enviara el contacto de la FAO para que comprobara las estadísticas que demuestran el presunto crecimiento económico actual.

«En la República Dominicana todo el mundo está consciente de que una de las grandes debilidades de la actual gestión de gobierno ha sido su incapacidad para garantizar precios justos del pollo y de otros productos alimenticios, tanto para consumidores como para productores», arremetió Fernández.

Ese problema se inició desde los primeros meses del actual gobierno del PRM, en el 2020. De hecho, durante la Nochebuena de ese año, el precio del pollo ya había subido en 11 pesos la libra, aseguró el líder del partido Fuerza del Pueblo.

Y añadió: «Por tal motivo, la parte más vulnerable de la sociedad dominicana no pudo disfrutar a plenitud de uno de sus platos preferidos del menú navideño, que incluye el pollo asado. Por entonces se creyó que el alza de precios sería algo pasajero».

Fernández dijo en su artículo que el problema continuó durante los años siguientes de la actual gestión gubernamental del PRM; y por primera vez en la historia de la República, el pollo llegó a cotizarse a 125 pesos la libra.