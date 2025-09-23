Luis Abinader se reúne con el rey de Jordania: ¿de qué hablaron?

El presidente Luis Abinader se reunió este martes con el rey de Jordania, Abdalá II bin Al-Hussein, con quien abordó temas de interés común para fortalecer los lazos de cooperación y las relaciones bilaterales en el marco del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ambos destacaron la importancia de mantener espacios de diálogo y coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo las relaciones entre sus países en un clima de respeto y cooperación.

El encuentro formó parte de la agenda de contactos bilaterales que desarrolla el jefe de Estado dominicano con diversos líderes internacionales durante su participación en la Asamblea de la ONU.

Otros encuentros

Más tarde, Luis Abinader también se reunirá con ejecutivos del Consejo de las Américas, con el CEO de AES Global Energy y participará en un foro del Atlantic Council.

Además, asistirá a la recepción del presidente de EE.UU., Donald Trump, y concluirá la jornada con una cena junto a empresarios iberoamericanos, organizada por el CEAPI y el Adam Smith Center for Economic Freedom.

