Luis Abinader seguirá «remeneando la mata»: ¿a dónde podrían ir las nuevas designaciones?

El presidente de la República, Luis Abinader, informó la tarde de este lunes que en los próximos días efectuará nuevas designaciones para cubrir las vacantes que quedaron en su gabinete, tras la emisión del Decreto 461-25.

«En los próximos días se van a llenar esos puestos… Tiene que haber un director en cada una de esas instituciones que están libres», comunicó el mandatario al ser consultado por periodistas durante la Semanal con la Prensa.

Abinader también adelantó: «Se seguirán haciendo otros cambios de diferentes índoles en los próximos dos o tres días».

Leer más: Cambios en el Gobierno: lista de funcionarios que quedaron sin funciones

¿A dónde podrían ir las nuevas designaciones?

Entre las posiciones que podrían ocupar los funcionarios que el jefe de Estado prometió nombrar, estaría la dirección del Sistema de Transporte Estudiantil (Trae).

La entidad quedó sin incumbente luego de que el ingeniero Onéximo Antonio González fuera designado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Asimismo, el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) quedó sin titular tras la designación de Rafael Adolfo Pérez de León como director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

Rafael Adolfo Pérez de León Onéximo Antonio González

Otros cambios

Cabe recordar que el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 461-25, también efectuó cambios en el Banco de Reservas y en la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA). Ahora, Samuel Pereyra Rojas asumirá la presidencia del Consejo de Administración de REFIDOMSA, mientras que Leonardo Aguilera Batista ocupará el cargo de presidente ejecutivo del Banco de Reservas.

A Félix Antonio Reyna Echevarría lo designa como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM). Asimismo, designa al periodista y analista político Abel José Guzmán Then como subdirector de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM).

En tanto, Carlos Alberto Caminero Sánchez fue designado como director de prensa de la Dirección de Prensa del Presidente. Caminero es periodista de larga trayectoria en medios nacionales e internacionales, especializado en comunicación política y cobertura de temas gubernamentales. Ha sido editor y director de secciones de prensa escrita y digital, además de asesor en proyectos de comunicación estratégica.

Mientras tanto, el nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA) es el doctor Edward Rafael Guzmán Padilla, quien ha ocupado funciones directivas en el área de salud, seguridad social y gestión institucional, contribuyendo al fortalecimiento de programas de protección social.

Por su parte, la comunicadora y dirigente gremial, Kenia Xiomara Guante Valdez, fue nombrada viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Además, el doctor Virgilio Cedeño Cedeño fue designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria.