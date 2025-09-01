El presidente Luis Abinader llamó a la justicia a aplicar «todo el peso de ley» contra los señalados de violar sexualmente en grupo a una joven de 21 años en el municipio Villa González, en la provincia Santiago.

«Esos no son hombres, son salvajes y cobardes; espero que todo el peso de ley caiga sobre ellos», condenó el mandatario durante su participación en La Semanal con la Prensa este lunes, desde el Palacio Nacional.

Abinader también llamó a la sociedad dominicana a tomar ese tipo de casos como alerta «para ver qué tenemos que cambiar con la educación; tanto en educación primaria, secundaria y en el hogar».

Solicitan prisión preventiva

Bajo cargos de violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual por medios electrónicos, el Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santiago que imponga la prisión preventiva, como medida de coerción, contra seis hombres imputados de cometer violación sexual grupal, grabar el hecho y difundir las imágenes por distintas plataformas.

El órgano acusador identificó a los imputados como José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (el Guaro), Javier Eduardo Núnez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere).

En la instancia de solicitud de medidas de coerción los fiscales Quirsa Abreu Peña (titular de Santiago), Gladisleny Núñez e Ivette Martínez, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, solicitan a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la jurisdicción de Santiago que declare el proceso de tramitación compleja, en atención a la pluralidad de imputados, por la posibilidad de incorporar a otros y por la variedad de imputaciones.

La investigación de los hechos, ocurridos en marzo de este año, se ha desarrollado con la colaboración de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía (Dicrim).