Luis Abinader sorprende en “La Semanal” con look deportivo

Por primera vez desde que se creó La Semanal con la Prensa, el presidente Luis Abinader salió al encuentro con representantes de los medios vestido semi-informal.

El mandatario salió al escenario en el Salón Las Cariátides, en el Palacio Nacional, con unos tenis personalizados con las inicales de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Abinader también vistió con un pantalón de tela formal, azul, y una chacabana mangas cortas.

El look de Abinader coincidió con el tema desarrollado la tarde de este lunes, sobre los detalles de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Las fotos sobre el estilo con el que se presentó Abinader fueron publicadas en su cuenta de Instagram, y generaron miles de reacciones.