El mandatario continuará su agenda ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader decidió posponer para una fecha por definir, los encuentros que tenía programado con la comunidad dominicana en Boston y en la ciudad de Nueva York.

Así lo informó el director de Prensa del Presidente, Alberto Caminero. Aseguró que esta decisión se tomó debido a que el tiempo es poco para dedicarle a la pujante comunidad dominicana de Boston, así como con distinguidos sectores y empresarios de prestigio de la ciudad.

Sostuvo que el jefe de Estado considera que la comunidad dominicana en el exterior es pujante y merece una atención especial y de mayor tiempo con ellos, y que por este motivo para otra fecha se reunirá con estos sectores.

La nueva fecha para los encuentros con la comunidad dominicana en Boston y Nueva York será anunciada oportunamente.

Mientras tanto, el mandatario continuará su agenda ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como estaba establecida, que incluyen un discurso ante el organismo internacional y encuentros bilaterales de alto nivel.

Los encuentros que el mandatario sostendrá le permitiran fortalecer las relaciones bilaterales y abordar temas de interés mutuo.

Entre los reuniones bilaterales que el presidente Luis Abinader tendrá están:

Un encuentro con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

De igual modo, una cena recepción con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como un encuentro con el ex primer ministro británico Tony Blair.

“El presidente Abinader busca tener un acercamiento más profundo con líderes y personalidades de relevancia internacional, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y económicas de la República Dominicana”, indicó.

La decisión del presidente Abinader refleja su compromiso con la comunidad dominicana en el exterior y su interés en fortalecer las relaciones bilaterales con líderes y países amigos.