Nueva York. El presidente Luis Abinader quien tenía programado múltiples actividades entre políticos dominicanos y estadounidenses, empresarios, comunitarios y oficiales electos en Estados Unidos, decidió suspenderlas debido a que el tiempo es poco para dedicarle a la pujante comunidad dominicana en NY, Boston y Nueva Jersey.

Así lo expresa un comunicado despachado la noche de este jueves por el director prensa de la Presidencia, Alberto Caminero.

Sostiene que el jefe de Estado considera que la comunidad dominicana en el exterior es pujante y merece una atención especial y de mayor tiempo con ellos, y por este motivo en otra fecha se reunirá con estos sectores.

Mientras tanto, el mandatario continuará su agenda ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como estaba establecida, que incluyen un discurso ante el organismo internacional y encuentros bilaterales de alto nivel.

Los encuentros que el mandatario sostendrá le permitirán fortalecer las relaciones bilaterales y abordar temas de interés mutuo. Entre esas reuniones bilaterales figuran un encuentro con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Así mismo, una cena recepción con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y un encuentro con el ex primer ministro británico Tony Blair.

«El presidente Abinader busca tener un acercamiento más profundo con líderes y personalidades de relevancia internacional, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y económicas de la RD”, indicó Caminero.

Una fuente perremeísta de la seccional del PRM-NY, pidiendo reservas de sus identidades, informó que el mandatario ha decidido permanecer el menor tiempo posible fuera del país «por los consejos de expertos en seguridad nacional, debido a la delicada situación que vive la nación caribeña».

Señaló la crisis eléctrica de grandes dimensiones que afecta enormemente la calidad de vida y el aparato productivo a nivel nacional, ocasionando protesta, quema de gomas y encendido de velas en diversas provincias de la nación.

Asimismo, varias organizaciones populares dominicanas en NYC se proponen efectuar piquetes por las políticas gubernamentales que viene ejecutando el Gobierno en no favorecer a la comunidad Quisqueya en el exterior.