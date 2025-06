Luis Abinader urge atender crisis del sargazo en Caribe

El presidente Luis Abinader reiteró ayer en Francia, el llamado a que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconozca y atienda con carácter de urgencia regional la proliferación del sargazo en el Caribe, calificándolo como una crisis ambiental, económica y sanitaria, que requiere una respuesta global y coordinada. Igualmente advirtió sobre los efectos del cambio climático en los océanos.

En el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), el presidente Abinader recordó que los países insulares del Caribe están siendo duramente golpeados por los efectos del cambio climático y alertó que el fenómeno del sargazo ha dejado de ser estacional, para convertirse en una amenaza estructural.

“Necesitamos que esta amenaza sea reconocida como lo que es: una emergencia regional. Debemos actuar como la comunidad que somos, con responsabilidad compartida y solidaridad activa. El mar que nos une como región, también nos llama a una respuesta colectiva. Por ello, reiteramos nuestro llamado para que la Asamblea General de las Naciones Unidas conozca y atienda con urgencia esta situación y que se active una respuesta global y coordinada”, afirmó.

Hasta un millón toneladas

Abinader citó que entre 0.62 y 0.93 millones de toneladas métricas de sargazo podrían llegar este año a las costas dominicanas y que en un escenario extremo, ese valor podría superar el millón de toneladas, dependiendo de las condiciones ambientales y las corrientes marinas.

Recordó que esa proliferación impacta directamente en la biodiversidad, en la salud pública y en sectores estratégicos como el turismo y la pesca, pilares fundamentales de las economías isleñas.

Cambio climático,

Durante su intervención, el presidente Abinader advirtió que la situación de los océanos está en un punto crítico: “El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación amenazan con transformar nuestros océanos, pasando de ser fuentes de vida a epicentros de devastación”.

También se refirió a la negociación del tratado global sobre plásticos, advirtiendo que debe ser “ambicioso, pero también justo”, reconociendo las capacidades diferenciadas de los países en desarrollo.

En cuanto al Acuerdo sobre Biodiversidad en Áreas Fuera de Jurisdicción Nacional (BBNJ), Abinader llamó a su pronta implementación, junto con una arquitectura financiera internacional que facilite el acceso equitativo a tecnología y recursos.

“Los países en desarrollo no podemos proteger si no disponemos de los medios para vigilar. La transferencia de tecnología, el desarrollo científico y la innovación no son favores: son derechos compartidos que deben hacerse efectivos cuanto antes”, enfatizó.

Hug logístico

Abinader destacó las oportunidades económicas que representa para el país su posicionamiento como un hub logístico regional. “Asumimos el reto de convertirnos en un hub logístico regional, lo que representa una oportunidad, pero, también, una enorme responsabilidad”, exclamó el mandatario.

Asimismo, se comprometió a que el desarrollo de esa actividad, junto a otras relacionadas a las costas dominicanas, se realicen tomando en consideración criterios de sostenibilidad y justicia social.

Acciones

Abinader también expuso sobre los esfuerzos nacionales para avanzar hacia una gestión sostenible, destacando que República Dominicana ya ha protegido el 30 % de su territorio marino, alcanzando una meta clave del Marco Global para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal.

Además, el mandatario anunció que se está desarrollando una estrategia marítima, herramienta que guiará la protección y el aprovechamiento sostenible de sus aguas y promoviendo una plataforma de datos oceanográficos, de acceso libre, que ya utilizan pescadores, investigadores y otros.