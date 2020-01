“Luis Abinader usa datos falsos para sustentar propuesta de reducir trámites burocráticos”: Rafael Paz

El candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el Distrito Nacional, Rafael Paz, acusó hoy al aspirante perremeísta, Luis Abinader, de usar datos falsos para sustentar su propuesta de limitar la burocracia estatal en los procesos para el desarrollo de iniciativas empresariales.

Paz subrayó que los recuentos señalados por Abinader en relación al clima de negocios y los procesos de permisología, no responden a la realidad actual del país.

Dijo que desde la implementación de la Agenda Dominicana Competitiva, en el marco del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad, el país ha venido mejorando en su desempeño competitivo, esto ha quedado demostrado en los resultados de los informes e índices internacionales donde el país ha venido escalando posiciones de manera continua en los últimos años.

“Desde Competitividad se han creado comités como, el de Facilitación de Comercio, Registros Sanitarios, Ventanilla Única de Permisos de Construcción, Apertura de Empresas, Uso de Suelo, Innovación y el de Desarrollo Productivo y las Exportaciones. Como resultado del trabajo de dichos comités se han aprobado en el Pleno del Consejo 110 medidas de alto impacto”, señaló.

Detalló que fruto del trabajo conjunto de estos comités, actualmente y de acuerdo al Doing Business 2020 el tiempo de apertura de empresas tarda, de manera presencial 16.5 días y no 30 días como indica el candidato perremeísta.

“Hace mucho que el Gobierno de Danilo Medina ha implementado procesos de agilización de los trámites burocráticos, con acciones como Formalízate RD, a través de la cual se puede realizar todo el proceso de apertura y formalización en un plazo de 3 a 7 días laborables y de 1 día laborable en el caso de personas físicas”, puntualizó Paz.

Citó, entre otros logros, que como resultado de los trabajos con la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), del Ministerio de Salud Pública, se ha implementado el mecanismo de renovación automática, así como la simplificación del proceso de registro sanitarios reduciendo el tiempo y los requisitos del mismo.

Asimismo, se promulgó la Ley No. 68-19 que elimina el capital mínimo para las Sociedades de Responsabilidad Limitada, el Decreto No. 259-18 que crea la Ventanilla Única de Permisos de Construcción, el Decreto No. 260-18 que establece una disminución en el plazo estipulado para la aprobación de nombres comerciales de 5 a 1 día laborable.

“En materia regulatoria, además de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, proteger los derechos de nuestros ciudadanos, ha sido prioridad del Gobierno dominicano, es por esto que nos hemos embarcado en un proceso de transformación en el Estado. En efecto, la Ley No. 107-13 sobre sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo, constituye la base para aumentar la eficiencia y transparencia de la Administración Pública. En esta se establecen los principios de la actuación administrativa que se orientan a la simplificación administrativa, contribuyendo a generar mayor previsibilidad y certeza normativa tanto a los ciudadanos como las empresas”, expuso.