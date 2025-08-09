Luis Abinader visita Capotillo este sábado: mira la agenda completa

El presidente de la República, Luis Abinader, tendrá una intensa agenda este sábado en el populoso sector de Capotillo que incluyen desde entrega de canchas móviles y escolares hasta visitas a bodega móvil de INESPRE. A continuación, te mostramos la agenda completa.
Agenda Presidencial
Actividades
Distrito Nacional
10:30 a.m. El presidente Luis Abinader visitará una bodega móvil del INESPRE.
Lugar: Calle José Martí, casi esquina 6, Capotillo.
10:45 a.m. El mandatario visitará la Jornada de Inclusión Social en el sector de Capotillo.
Lugar: Escuela Básica Salomé Ureña, calle 6, Capotillo.
11:20 a.m. Abinader supervisará la reposición de iluminación, entrega de canchas móviles y útiles escolares por parte del Ministerio de Interior y Policía.
Lugar: Calle los Humildes, cercano al Liceo Capotillo.
11:35 a.m. El jefe de Estado supervisará los trabajos del programa de Familia Inclusiva.
Lugar: Respaldo Isabela, Ensanche Capotillo.
10:30a. m. Visita a puesto de INESPRE, estación móvil
