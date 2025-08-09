Luis Abinader visita Capotillo este sábado: mira la agenda completa

Luis Abinader visita Capotillo este sábado: mira la agenda completa

El presidente Luis Abinader.

El presidente de la República, Luis Abinader, tendrá una intensa agenda este sábado en el populoso sector de Capotillo que incluyen desde entrega de canchas móviles y escolares hasta visitas a bodega móvil de INESPRE. A continuación, te mostramos la agenda completa.

Agenda Presidencial

Actividades

Distrito Nacional

10:30 a.m. El presidente Luis Abinader visitará una bodega móvil del INESPRE.

Lugar: Calle José Martí, casi esquina 6, Capotillo.

10:45 a.m. El mandatario visitará la Jornada de Inclusión Social en el sector de Capotillo.

Lugar: Escuela Básica Salomé Ureña, calle 6, Capotillo.

11:20 a.m. Abinader supervisará la reposición de iluminación, entrega de canchas móviles y útiles escolares por parte del Ministerio de Interior y Policía.

Lugar: Calle los Humildes, cercano al Liceo Capotillo.

11:35 a.m. El jefe de Estado supervisará los trabajos del programa de Familia Inclusiva.

Lugar: Respaldo Isabela, Ensanche Capotillo.

