El presidente Luis Abinader.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, realizará esta tarde una visita oficial a la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ubicada en el distrito municipal Catalina, Baní, provincia Peravia.

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) informó que se están realizando intervenciones en 12 tubos de la caldera, incluyendo procesos de revestimiento y soldadura, con apoyo del fabricante. Se prevén pruebas hidrostáticas para garantizar la seguridad operativa.

La visita presidencial también responde a las crecientes protestas ciudadanas por los apagones, que han incluido quemas de neumáticos y manifestaciones en barrios como Villa Duarte y 27 de Febrero. El Gobierno ha atribuido la situación a un aumento en la demanda eléctrica, mientras que partidos opositores señalan falta de planificación y previsión.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, anunció que a partir del domingo se espera una mejoría significativa en el servicio eléctrico, con la reincorporación de varias plantas generadoras que aportarán 525 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

