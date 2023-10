Luis Alfredo Garavito es el nombre de uno de los asesinos en serie más despiadados de Colombia; es señalado de haber torturado, abusado y asesinado a más de 172 menores de edad en 12 departamentos del país, Ecuador y Venezuela, pero en las entrevistas siempre se mostró como una persona totalmente diferente.

El 12 de octubre de 2023 se confirmó la muerte de La bestia en un hospital de Valledupar tras varios años de padecer leucemia y cáncer ocular, lo que para muchos fue poco en comparación a lo que tuvieron que sufrir sus víctimas.

Tras ser capturado en 1999, la justicia colombiano le atribuyó 172 muertes. Garavito confesó su responsabilidad en 140 y se habla de que pudieron ser al menos 200 menores de edad los que fueron abusados y asesinados por el hombre que afirmó en repetidas ocasiones que sentía una indescriptible satisfacción cuando terminaba con la vida de los pequeños.

La última entrevista realizada a Luis Alfredo Garavito estuvo a cargo del periodista Rafael Poveda, que afirmó que el tiempo que estuvo frente a La bestia ha sido una de sus peores experiencias, las cuales relató en dos libros con la editorial de Testigo Directo. Tras la sombra de Garavito y El reflejo de la bestia.

“Fue muy difícil para mí, yo al comienzo no creía poder ser capaz de entrevistarlo, confieso que varias veces llegué al hotel y me puse a llorar, pensando en todo lo que tuvieron que pasar esas mamás, esos papás, morir en vida, porque desaparecieron sus hijos, y en muchas oportunidades ni se supo qué pasó con ellos”, afirmó Poveda a El Colombiano.

Rafael Poveda fue el último periodista que entrevistó a Luis Alfredo Garavito antes de su muerte el 12 de octubre de 2023 – crédito Testigo Directo.

El primer contacto que tuvo el grupo de periodistas con Garavito fue sin cámaras, Poveda reveló que allí estuvieron más de cinco horas conversando con el infanticida que se mostraba como una persona tranquila y hábil para expresarse.

“Estuvimos sentados, y la verdad es que fue una charla sin cámaras muy intensa, muchas preguntas, muchas respuestas, es un personaje muy hábil, muy astuto, una persona que habla bien, pero lo que más me sorprendió es que tenía una mirada como de hielo, como si en su ojo derecho tuviera unos rayos X”, declaró Rafael Poveda a Tropicana.

En esa misma conversación, Poveda afirmó que las charlas que tuvo con Garavito hacen parte de una mirada diferente de lo que era el asesino en serie, destacó que el objetivo del material del que parte ya se publicó y lo restante será mostrado en un documental, era saber el motivo por el que mató a los menores, más no el cómo.

“Eran más cosas alrededor, de lo más desafiante para nosotros era entrevistar a alguien y que no pareciera una biografía de él, el principal objetivo era por qué… Nunca le preguntamos cómo mató a los niños, porque no podíamos revictimizar a nadie y porque eso está en las declaraciones de él… Nuestro objetivo era saber qué paso”, puntualizó Poveda.

El día que el mundo conoció a Garavito

En contraste a lo que fue la entrevista con Testigo Directo, en 2016 Alfredo Garavito habló con Jon Sistiaga para Movistar España en 2016. Esa es considerada la primera vez que el mundo conoció al asesino de más de 172 infantes, un caso relevante en Colombia, pero que hasta ese momento no se tenía mucho impacto internacional.

En comparación de Poveda, Sistiaga desconocía factores del modus operandi del criminal colombiano, por lo que inició la entrevista con una pregunta que llamó la atención en España. ¿Le tengo que tener miedo?

“Yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales, soy un ser humano igual que cualquier otro, con algunas fallas, pero no que yo sea peligroso, en estos momentos no me considero”, fue la respuesta entre risas de Luis Alfredo Garavito.

El periodista no se intimidó ante la actitud del infanticida, por lo que continuo con sus preguntas al señalarle el tiempo que le quedaba en prisión, ya que en ese momento se especulaba con una posible reducción de pena por colaborar con la justicia, motivo por el que Sistiaga le recalcó que si le parecía justo pagar un mes de prisión por cada niño asesinado.

“Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, para lo que yo hice es muy poco… Antes de yo matar cometí muchas violaciones, eso es verdad, eso yo lo confesé en la fiscalía, se judicializó y ya, no tengo presente, se puede decir un número, más de un centenar”, respondió el infanticida.

Respecto al motivo que lo impulsaba a asesinar a los menores, Garavito afirmó que él se hacía la misma pregunta, pero que era algo que no podía explicar.

“No me di cuenta, un día en una borrachera cometí un homicidio en el año 92, fue la primera vez que cometí un homicidio, de ahí siguió y siguió y siguió hasta el día que fue mi captura… Hoy en día yo me hago esa misma pregunta, para qué yo iba a cometer, cuantos hombres no hay y van a prostíbulos y cogen dos o tres menores de edad”.

Uno de los momentos que más impactó a Sistiaga fue cuando le preguntó al asesino con nombre propio por tres de sus víctimas, los cuales no fueron recordados por Garavito.

“Es que hay tantos Giovannis en esos homicidios, yo pensé que era Jhon Fabio, que es muy conocido o casos que me he familiarizado por las condenas, porque en el momento de yo raptarme un niño yo tampoco sabía cómo se llamaba o quién era, porque nunca cayeron hijos de amigos, eran personas externas, que normalmente de estar yo por ahí les comentaba y se iban conmigo, esos nombres no. Yo anotaba los viajes, el hotel en el que me quedé y un número, la edad del menor”, respondió Luis Alfredo Garavito.

De la misma forma, Garavito confesó que guardaba recortes de periódicos de casos de asesinatos que había cometido durante su recorrido por Colombia, pero afirmó que nunca planeo nada, que era casos que se registraron por casualidad durante su paso por las regiones.

Seis años después de la entrevista, Sistiaga le reveló a Jordi Wild aspectos inéditos de su encuentro con Garavito, aseguró detrás de cámaras el infanticida tenía una actitud totalmente diferente, que se sentía orgullosos de sus crímenes y hasta se burló del español al enviarle saludos a sus hijos.

“El tipo iba con un mono naranja, y según se está yendo de la celda se da la vuelta y me dice “don Jon recuerdos a sus hijos”, estuvo hasta el último minuto intentando que le soltara una hostia”, declaró Jon Sistiaga.